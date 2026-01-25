Nouvelle alerte météo, de fortes pluies spécialement dans le Nord

Des pluies et averses orageuses avec risque de grêle, des chutes de neige à partir de 1.600 m, de fortes rafales et temps froid sont prévus, de dimanche à mercredi, dans plusieurs provinces du Royaume, a annoncé la Direction générale de la météorologie (DGM).

Ainsi, de fortes pluies avec orages et risque de grêle (60-80 mm) sont attendues, de dimanche à partir de 10H00 à lundi à 16H00 dans les provinces de Tanger-Asilah, M’Diq-Fnideq, Chefchaouen, Fahs-Anjra, Ouezzane, Tétouan et Larache, indique la DGM dans un bulletin d’alerte de niveau de vigilance orange. Le même phénomène (30 à 60 mm) est également prévu à Taounate et Al Hoceima durant la même période.

Par ailleurs, des chutes de neige à partir de 1.600 m avec des hauteurs allant de 10 à 20 cm sont attendues à Midelt, Guercif, Sefrou, Taza, Boulemane, Ifrane et Al Hoceima de dimanche (10H00) à lundi (09H00).

Aussi, de fortes rafales (75-90 km/h) devraient toucher, le dimanche entre 10H00 et 22H00, les provinces de Figuig, Taourirt, Guercif, Jerada, Taza, Al Hoceima et Chefchaouen.

Les provinces de Tanger-Assilah, Ouezzane, Fahs-Anjra, Larache, Al Hoceima, Chefchaouen, M’diq-Fnideq, Tétouan, Guercif, Figuig, Driouch, Sefrou, Moulay Yacoub, Taounate, Taza, Meknès, El Hajeb, Ifrane, Fès, Boulemane, Kénitra, Sidi Kacem, Sidi Slimane, Rabat, Salé, Skhirate-Témara, Khémisset, Benslimane, Berrechid, Casablanca, Médiouna, Mohammédia, Nouaceur, El Jadida et Midelt, devraient connaître le même épisode météorologique de mardi à 02H00 à mercredi à 06H00.

De même, un temps froid (-08/-03 °C) est attendu dimanche dans les provinces de Midelt, Boulemane, Taza, Guercif, Sefrou, Ouarzazate, Taroudant, Tinghir, Al Haouz, Azilal, Béni Mellal, Ifrane, Khénifra et Chichaoua.