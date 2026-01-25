Alertes
Argent et jetons de présence. Les étrangers résidents peuvent désormais les transférer sans tracas
Négoce international. Les opérateurs peuvent désormais payer jusqu’à 50% d’acomptes anticipés
Marchandises litigieuses. Ce qui change dans la procédure de transaction
Code des douanes et impôts indirects. Fin de la paperasserie avec la déclaration simplifiée électronique
La stabilité et la résilience du Maroc garants de la sécurité de l’Occident [Financial Times]
Séisme à Al Haouz. Comment faire de la région dévastée un modèle de régénération rurale
« Mohammed VI, un grand souverain » d’un « pays frère », dixit Nicolas Sarkozy dans son nouveau livre
Benkhadra : « pour optimiser les chances de découvertes pétrolières, il est crucial d’intensifier le forage »
Comment le Maroc a fait de l’impôt un levier du climat des affaires
Nouvelle alerte météo, de fortes pluies spécialement dans le Nord
Prospective 2040: le Maroc dans le Top 60 des économies mondiales ?
Business Ready 2025 : le Maroc mieux armé que ses voisins
Groupements Sanitaires Territoriaux (GST) : un déficit de communication et un dialogue social à renforcer
Intempéries: NARSA recommande les report des déplacements non indispensables
Un géant chinois du pneu s’implante dans l’Oriental
Promotion de l’emploi agricole : une nouvelle convention-cadre signée
Énergie, IA, espace : Musk dessine les piliers d’une nouvelle économie globale [Vidéo]
Maroc : Ford élargit son offre électrifiée avec le Territory
Home ClimatNouvelle alerte météo, de fortes pluies spécialement dans le Nord
Climat

Nouvelle alerte météo, de fortes pluies spécialement dans le Nord

by Challenge avec MAP
written by Challenge avec MAP

Des pluies et averses orageuses avec risque de grêle, des chutes de neige à partir de 1.600 m, de fortes rafales et temps froid sont prévus, de dimanche à mercredi, dans plusieurs provinces du Royaume, a annoncé la Direction générale de la météorologie (DGM).

Ainsi, de fortes pluies avec orages et risque de grêle (60-80 mm) sont attendues, de dimanche à partir de 10H00 à lundi à 16H00 dans les provinces de Tanger-Asilah, M’Diq-Fnideq, Chefchaouen, Fahs-Anjra, Ouezzane, Tétouan et Larache, indique la DGM dans un bulletin d’alerte de niveau de vigilance orange. Le même phénomène (30 à 60 mm) est également prévu à Taounate et Al Hoceima durant la même période.

Par ailleurs, des chutes de neige à partir de 1.600 m avec des hauteurs allant de 10 à 20 cm sont attendues à Midelt, Guercif, Sefrou, Taza, Boulemane, Ifrane et Al Hoceima de dimanche (10H00) à lundi (09H00).

Aussi, de fortes rafales (75-90 km/h) devraient toucher, le dimanche entre 10H00 et 22H00, les provinces de Figuig, Taourirt, Guercif, Jerada, Taza, Al Hoceima et Chefchaouen.

Les provinces de Tanger-Assilah, Ouezzane, Fahs-Anjra, Larache, Al Hoceima, Chefchaouen, M’diq-Fnideq, Tétouan, Guercif, Figuig, Driouch, Sefrou, Moulay Yacoub, Taounate, Taza, Meknès, El Hajeb, Ifrane, Fès, Boulemane, Kénitra, Sidi Kacem, Sidi Slimane, Rabat, Salé, Skhirate-Témara, Khémisset, Benslimane, Berrechid, Casablanca, Médiouna, Mohammédia, Nouaceur, El Jadida et Midelt, devraient connaître le même épisode météorologique de mardi à 02H00 à mercredi à 06H00.

De même, un temps froid (-08/-03 °C) est attendu dimanche dans les provinces de Midelt, Boulemane, Taza, Guercif, Sefrou, Ouarzazate, Taroudant, Tinghir, Al Haouz, Azilal, Béni Mellal, Ifrane, Khénifra et Chichaoua.

Vous aimerez aussi

Intempéries: NARSA recommande les report des déplacements non indispensables

Intempéries: le ministère de l’Equipement appelle à la vigilance sur les routes

Les intempéries se poursuivent jusqu’au lundi, des pluies atteignant 100 mm

Les perturbations météorologiques persistent jusqu’au jeudi

Alerte météo: l’Intérieur appelle à la plus grande vigilance

2025, l’année du doute climatique ?