La France finance l’achat de 18 trains à grande vitesse pour le Maroc

La France a accordé un financement de 781 millions d’euros au Maroc sous forme d’un prêt du Trésor français destiné à l’acquisition de 18 trains à grande vitesse Alstom par l’Office National des Chemins de Fer (ONCF).

Ce financement découle de la déclaration de coopération financière signée le 28 octobre 2024, lors de la visite du président Emmanuel Macron au Maroc. Il marque une nouvelle étape dans la collaboration ferroviaire entre les deux pays, déjà initiée avec la mise en service de la première ligne à grande vitesse marocaine en 2018.

Lire aussi | ONCF : trois entreprises remportent le marché de 168 trains pour 29 milliards de dirhams

Les 18 trains Avelia Horizon fournis par Alstom, entreprise française présente au Maroc depuis près d’un siècle, sont des modèles à double étage pouvant transporter jusqu’à 640 voyageurs à une vitesse de 320 km/h. Ces nouveaux trains devraient réduire l’empreinte carbone du transport ferroviaire au Maroc, en phase avec les objectifs de mobilité durable fixés par le Royaume.

Une production en France et un apport industriel pour le Maroc

Les trains seront construits dans les usines Alstom en France avant d’être transportés et testés au Maroc. Toutefois, le projet prévoit une implication industrielle locale, notamment via l’usine Alstom de Fès, qui assurera la production des armoires électriques et des faisceaux de câbles. Cette contribution participe au développement de l’écosystème ferroviaire marocain et au renforcement des compétences locales dans le domaine ferroviaire.

Lire aussi | Trains ONCF: Hyundai Rotem remporte un jackpot à 1,5 milliard de dollars

Selon Christophe Lecourtier, ambassadeur de France au Maroc, ce financement « vient consacrer le formidable partenariat franco-marocain en matière ferroviaire, déjà à l’origine de l’immense succès de la ligne à grande vitesse entre Tanger et Kénitra, qui a transporté près de 5 millions de passagers en 2024 ».

Il souligne également que cette extension vers Marrakech représente « un véritable accélérateur du développement économique du Royaume », s’inscrivant dans la perspective des grands projets d’infrastructure liés à l’organisation de la Coupe du Monde 2030, coorganisée par le Maroc, l’Espagne et le Portugal.