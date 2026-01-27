L’ONCF dresse un satisfecit sur son dispositif CAN-2025

À l’occasion de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN-2025), l’Office National des Chemins de Fer (ONCF) a mis en place un dispositif ferroviaire exceptionnel pour répondre à l’afflux massif des supporters, des équipes et des officiels, et accompagner la réussite de ce grand rendez-vous continental.

D’une ampleur exceptionnelle, cette mobilisation ferroviaire a permis de transporter plus de 250.000 supporters entre les villes hôtes du Royaume, grâce à la mise en circulation de 251 trains supplémentaires pour répondre aux périodes de forte affluence.

Au total, plus de 342.000 places ont été offertes, réparties sur 1.000 trains, avec un taux d’occupation moyen de 84%. L’ONCF a ainsi battu des records historiques, transportant en une seule journée plus de 95.000 voyageurs sur les TNR et plus de 25.000 voyageurs sur Al Boraq.

Pour assurer un parcours fluide aux supporters, l’ONCF a adapté son offre en programmant des arrêts exceptionnels pour 113 trains en provenance du Nord et du Sud à la nouvelle gare Rabat Riad, située à proximité du stade Moulay Abdellah, ainsi que pour 74 trains à la gare Sidi Brahim de Marrakech, spécialement aménagée pour l’événement, renforçant ainsi l’accessibilité ferroviaire des stades. Cette mobilisation s’est traduite par une augmentation globale de 7% du trafic voyageurs pendant la période de la CAN.

L’ONCF a également assuré les déplacements ferroviaires de sept équipes africaines participantes, ainsi que ceux des officiels, des délégations de la CAF et des personnalités VIP, sur les trains Al Boraq, Al Atlas et TNR.

Sur le plan opérationnel, l’ONCF a mis en place un dispositif de gestion des flux 24h/24 et 7j/7 dans neuf gares stratégiques, soutenu par l’ouverture d’un Centre Opérationnel CAN. L’Office a également participé activement au centre opérationnel de la région de Rabat, en coordination avec les autorités et l’ensemble des parties prenantes, afin de garantir une gestion optimale des flux, de la sécurité et de l’information voyageurs.

Par ailleurs, l’offre « Pass Yalla CAN » a connu un véritable engouement : 20 000 pass vendus, générant 85 000 voyages, dont 46% effectués par des clients internationaux. Ce succès illustre l’attractivité du train pour les visiteurs étrangers et reflète l’efficacité de l’ONCF dans la gestion de la mobilité lors d’un événement de cette ampleur.

Derrière ces performances, l’engagement humain s’affirme comme la clé de voûte de cette réussite: plus de 800 collaborateurs mobilisés, équipes commerciales, techniques, de sûreté et volontaires en plus d’une disponibilité du matériel garantie à 100% tout au long de la compétition, assurant un service fluide et sécurisé pour tous les voyageurs.

À travers ce dispositif, l’ONCF réaffirme le rôle stratégique du transport ferroviaire dans la réussite des grands événements, tout en soulignant son engagement pour une mobilité durable, efficace et au service du rayonnement du Maroc.