Port de Montréal: hausse de 44% des échanges de marchandises avec le Maroc en 2025

Les échanges de marchandises entre le port de la ville canadienne de Montréal et le Maroc ont augmenté de 44% en 2025, selon les résultats préliminaires dévoilés par l’Administration portuaire de Montréal (APM).

« Les échanges avec la région méditerranéenne ont progressé de 1,5%, soutenus notamment par une hausse de 44% des échanges avec le Maroc », a souligné l’Administration portuaire dans un communiqué, ajoutant que les importations de fruits en provenance du Maroc ont augmenté de 137%, tandis que les exportations de lentilles vers le Royaume ont progressé de 154%.

Les échanges avec l’Afrique ont connu une hausse de 39% l’année dernière, a souligné l’administration portuaire, ajoutant que le Port de Montréal continue également de renforcer ses liens avec des marchés clés comme l’Inde et la Chine.

« Dans un contexte économique et géopolitique marqué par l’incertitude et la réorganisation des échanges mondiaux, le Port de Montréal a manutentionné 34,3 millions de tonnes de marchandises en 2025 », a fait savoir la même source.

Lire aussi | Zoom sur Noufissa Kessar, première femme à diriger Al Mada

« Le secteur conteneurisé a connu une hausse de 3,6% du nombre de conteneurs, un taux supérieur aux prévisions de croissance du commerce mondial pour 2025, estimées entre 2% et 3% par les organisations internationales », lit-on dans le communiqué.

Un recul a été observé dans le vrac solide (-6%), attribuable à des conditions climatiques ayant affecté les récoltes, après des années record en 2024 et 2023, a noté l’APM, ajoutant que le vrac liquide a également enregistré une baisse de 1,6% en raison de la diminution de la demande énergétique.

S’agissant du projet d’expansion du Port de Montréal à Contrecœur, l’APM a indiqué avoir signé une entente de développement conjoint avec DP World Canada, lancé les travaux préparatoires et amorcé les mesures de compensation environnementales.

Cette expansion, qui vise à ajouter 1,15 million de conteneurs à la capacité de manutention du port, s’inscrit notamment dans l’objectif fédéral de doubler les exportations canadiennes hors des États-Unis, selon la même source.

« Les résultats de 2025 démontrent clairement que la diversification n’est plus une option, mais une nécessité, » a affirmé la PDG de l’APM, Julie Gascon, devant les membres de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM).

Lire aussi | La CGEM renforce l’action de mentoring au profit des MeM

« Montréal est une ville portuaire profondément connectée au monde, et dont les infrastructures stratégiques relient la population et les entreprises du Québec et du Canada aux marchés internationaux », a-t-elle ajouté.

Exploité par l’APM, le Port de Montréal est le plus important port à conteneurs dans l’est du Canada et un centre de transbordement diversifié qui traite tous les types de marchandises.