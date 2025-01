Maroc: les prix à l’importation reculent au troisième trimestre 2024

L’indice des valeurs unitaires à l’importation a reculé de 1,6% et celui à l’exportation a augmenté de 0,5% au 3ème trimestre 2024, selon le Haut-Commissariat au Plan (HCP).

La baisse des prix à l’importation résulte principalement de la diminution des valeurs unitaires de l’énergie et lubrifiants de 13,1%, des produits finis d’équipement industriel de 4%, de l’alimentation, boissons et tabacs de 4,5% et des produits bruts d’origine animale et végétale de 7,3%.

Dans une note d’information relative aux indices du commerce extérieur (ICE), le HCP précise que cette baisse est atténuée par la hausse des demi-produits (+7,4%), des produits finis de consommation (+3,3%), des produits bruts d’origine minérale (+0,8%) et des produits finis d’équipement agricole (2,3%).

Concernant la hausse de l’indice des valeurs unitaires à l’exportation, elle s’explique essentiellement par l’augmentation des demi-produits de 7,2% et de l’énergie et lubrifiants de 3,3%.

En revanche, cet indice a baissé dans l’alimentation, boissons et tabacs (-4,8%), les produits bruts d’origine minérale (-12,5%), les produits finis d’équipement industriel (-2,2%), les produits finis de consommation (-0,5%), les produits bruts d’origine animale et végétale (-11,2%) et les produits finis d’équipement agricole (-11%).