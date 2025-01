Crédits et dépôts bancaires: les clignotants plutôt au vert à fin novembre

Bank Al-Maghrib (BAM) vient de publier une enquête sur la situation des crédits et dépôts bancaires à fin novembre 2024. Les clignotants sont globalement au vert, quand bien même les entreprises non financières se distinguent par les grosses sommes déposées en banque.

L’encours du crédit bancaire s’est établi à 1.122,5 milliards de dirhams (MMDH) durant les onze premiers mois de 2024, en hausse de 4,1% d’une année à l’autre, indique la banque centrale dans une enquête de conjoncture.

Un accès normal pour les entreprises

Le crédit aux entreprises non financières privées a marqué, en glissement annuel, une hausse de 1,8% recouvrant des accroissements de 7,9% des prêts à l’équipement, de 6,4% de ceux à la promotion immobilière et un repli de 1,3% des facilités de trésorerie.

Lire aussi | Secteur non financier: la croissance du crédit bancaire s’accélère à 3,3% en septembre

Les taux appliqués aux nouveaux crédits ont reculé à 5,33%. Ils se sont établis à 5,14% pour les grandes entreprises et à 5,74% pour les TPME. Les conditions d’octroi de crédit au titre du troisième trimestre auraient été maintenues inchangés pour les crédits de trésorerie et à l’équipement et se seraient assouplis pour les prêts à la promotion immobilière.

L’enquête de conjoncture de BAM indique que l’accès au financement bancaire a été jugé « normal » par les industriels. Pour 83% des entreprises industrielles, le coût du crédit aurait été en stagnation.

Légère hausse pour les ménages

Concernant les crédits accordés aux ménages, ils ont enregistré une hausse annuelle de 0,8%, en lien principalement avec la hausse de 1,7% des prêts à l’habitat et de 1,5% de ceux à la consommation.

Les banques indiquent des critères d’octroi inchangés au troisième trimestre aussi bien pour les prêts à l’habitat que pour ceux à la consommation. La demande aurait augmenté, tant pour les prêts à la consommation que pour ceux à l’habitat.

Lire aussi | Les dépôts des ménages auprès des banques gardent le cap en juillet

Pour ce qui est des taux appliqués aux nouveaux crédits, ils ressortent, au T3-2024, globalement en quasi-stagnation à 5,92%, recouvrant un repli de 3 points de base (pbs) à 4,76% pour les prêts à l’habitat et une hausse de 3 pbs à 7,06% pour les crédits à la consommation.

L’épargne se porte bien

Les dépôts bancaires se sont établis à 1.225,1 milliards de dirhams (MMDH) à fin novembre, enregistrant une hausse annuelle de 7,3%. Les dépôts des ménages ont enregistré une progression de 6,3%, à 905 MMDH dont 208,6 MMDH détenus par les Marocains résidents à l’étranger.

Pour les entreprises non financières privées, leurs dépôts ont atteint 217,3 MMDH, soit une hausse annuelle de 12,9%, relève l’enquête de Bank Al-Maghrib.

Lire aussi | Réforme du système fiscal : la Cour des comptes met en garde contre l’impact sur le budget des ménages

Les taux de rémunération des dépôts à terme ont enregistré des baisses mensuelles de 33 points de base (pbs) pour ceux à 6 mois et de 15 pbs pour ceux à 12 mois s’établissant à fin novembre à 2,35% et à 2,74% respectivement.

Le taux minimum de rémunération des comptes d’épargne a été fixé à 2,21% pour le premier semestre 2025, soit une baisse de 27 pbs par rapport au semestre précédent.