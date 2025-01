Agrumes : la production nationale reprend des couleurs, après sa chute en juillet dernier

La campagne d’exportation des agrumes 2024/2025 au Maroc marque une reprise significative après une saison 2023/2024 difficile. La production nationale devrait atteindre plus de 2,1 millions de tonnes, grâce à des conditions climatiques favorables et à l’adoption de techniques avancées d’irrigation et de gestion de l’eau, selon un rapport de l’USDA publié en décembre.

La hausse attendue de la production des agrumes, en ce début d’année, entraine une augmentation de 31 % des exportations atteignant 597 000 tonnes, dont 83 % de mandarines, 15 % d’oranges et une part moindre de citrons.

Cette embellie a encouragé le pays à consolider son partenariat avec l’Afrique dans le cadre d’une politique globale de s’ouvrir davantage sur son continent, notamment l’Afrique de l’Ouest, grâce à une nouvelle ligne maritime entre Agadir et Dakar. Et cela sans ignorer ses principales ses partenaires traditionnels que sont l’Union européenne, la Russie, les États-Unis et le Canada. Renforcer son partenariat avec le continent lui permettra de réduire les coûts du transport, améliorer la compétitivité et renforcer les échanges avec cette région.

Les exportations d’agrumes représentent une source clé de revenus pour le Maroc, ayant généré 456,5 millions de dollars en 2023. La reprise prévue pour 2024/2025 est essentielle pour compenser les pertes récentes et consolider la position du Maroc sur le marché international. « la catégorie des mandarines devrait arriver en tête des exportations avec une part de 83 %, soit 500 000 tonnes, suivies des oranges (15 %) et des citrons. Cette prévision optimiste se fonde notamment sur une perspective de croissance de 16 % de la production locale d’agrumes d’une année sur l’autre à plus de 2,1 millions de tonnes, ce qui permet d’améliorer le volume des exportations », détaille le rapport.

« La production d’agrumes du Maroc pour la campagne 2024/2025 a connu une amélioration significative par rapport à la saison précédente, grâce à des conditions météorologiques favorables pendant la période de croissance et à une adoption accrue de techniques d’irrigation avancées et de gestion de l’eau », analyse l’Usda. Par ailleurs, la progression attendue des exportations marocaines pour 2024/2025 est également attribuée au renforcement des relations commerciales avec les pays importateurs en Afrique de l’Ouest. La baisse significative de la production des agrumes enregistrée au Brésil en est aussi en cause dans cette amélioration de la production nationale.

Avec une croissance prévue de 16 % d’une année sur l’autre, la production locale se positionne comme un pilier économique. Les efforts du Royaume pour renforcer ses partenariats commerciaux et améliorer sa compétitivité devraient contribuer à une performance particulièrement solide des exportations et à un impact positif sur l’économie nationale.