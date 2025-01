La météo du vendredi 03 janvier 2025

Voici les prévisions établies par la Direction générale de la météorologie pour le vendredi 03 janvier 2025:

– Gelée et verglas assez fréquents la nuit et en début de matinée sur les hauts plateaux Orientaux et sur les reliefs.

– Ciel voilé de nuages élevés sur le Nord-Ouest et largement ensoleillé le jour partout ailleurs.

– Chasse-poussières par endroits sur l’intérieur des provinces sahariennes.

– Vent d’est à sud-est modéré sur le Sud et faible variable sur le reste du Royaume.

– Température minimale variant entre -06 et -01°C sur les plateaux Orientaux et sur les reliefs, entre -02 et 02°C sur les versants Sud-Est, entre 02 et 05°C sur les régions intérieures Centre et Nord et entre 06 et 11°C en général sur le reste du pays.

– Température du jour en hausse par rapport à la veille.

– Mer belle à peu agitée sur la Méditerranée, sur le Détroit et le long du littoral atlantique.