Kings World Cup Nations: la sélection marocaine sévèrement battue par les Cafeteros

La sélection marocaine a subi une lourde défaite (4-1) face à la Colombie, pour son premier match de la Kings World Cup Nations de football à 7, disputée, jeudi soir, à la KL Arena à Milan (Italie).

Les Cafeteros, surnom de l’équipe colombienne, ont démontré de meilleures dispositions et une plus grande organisation que les Lions de l’Atlas, visiblement surpris par l’homogénéité, la puissance et la discipline de leurs adversaires.

Vifs et tranchants devant le but, les Colombiens ont largement dominé la première mi-temps, terminée sur le large score de 3-0. En deuxième période, ils ont cueilli à froid les Marocains pour corser l’addition.

Lire aussi | Kings World Cup Nations: Boussoufa et Dirar conduiront la sélection marocaine en Italie

Fuad El Amrani sauvera l’honneur pour l’équipe nationale, en exécutant un pénalty shootout. Cette règle est inspirée de la manière de départager les équipes lors des matchs de Major League Soccer 1999. Le tireur s’élance du point d’engagement et dispose de 5 secondes pour marquer, sans que la balle ne puisse ni sortir du terrain, ni être touchée par le gardien.

Malgré la présence d’un certain Mbark Boussoufa et d’anciennes figures de la Botola, Zakaria Hadraf et Issam Erraki, les Marocains ont manqué d’inspiration dans la conclusion et ont gâché un nombre incalculable d’occasion de revenir dans le match. D’autant qu’ils ont buté sur un gardien colombien, Camilo Mena, en excellente forme et MVP du match.

La Kings World Cup Nations 2025 jouit d’une grand publicité sur les réseaux sociaux, en profitant de la célébrité des influenceurs représentant les pays participants et du parrainage d’anciennes stars mondiales, comme Kaka, Iker Casillas, Zlatan Ibrahimovic, Andrea Pirlo, entre autres.

Lire aussi | Football: Bouchra Karboubi au top 5 des meilleures arbitres au monde

Depuis sa création en 2022 par l’ancien joueur du FC Barcelone Gerard Piqué, la Kings League s’est imposée comme un concept révolutionnaire du football. Avec ses règles innovantes et son approche dynamique, elle a su séduire un public jeune et connecté.

Les matchs, joués en deux mi-temps de 20 minutes, se distinguent par des éléments spectaculaires, soit les « cartes secrètes », offrant aux entraîneurs des options stratégiques inédites, telles que doubler le score d’un but ou exclure temporairement un joueur adverse.

Il y a aussi les « pénalités présidentielles », où les présidents des équipes peuvent tirer eux-mêmes un penalty, ajoutant une touche d’humour et de suspense. Ces particularités, combinées à un esprit de compétition et de spectacle, ont redéfini les codes du football traditionnel.