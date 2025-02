UEFA Champions League: Real-Atlético et PSG-Liverpool, chocs des huitièmes

Le tirage au sort des huitièmes de finale de l’UEFA Champions League, effectué vendredi à Nyon (Suisse), donne lieu à des affiches alléchantes, dont des duels nationaux, qui font déjà rêver les amoureux du ballon rond non seulement dans le Vieux continent mais dans le monde entier.

Le Real Madrid de Brahim Diaz, champion en titre et détenteur du record de victoires avec 15 couronnes, donnera la réplique à ses voisins et rivaux de l’Atlético, dans une confrontation ayant tourné historiquement en faveur des hommes de Carlo Ancelotti.

L’autre affiche de ce tour, dont l’aller aura lieu les 4 et 5 mars et le retour une semaine plus tard, mettra aux prises le Paris Saint-Germain d’Achraf Hakimi et Liverpool, qui a écrasé la concurrence durant la phase de ligue du nouveau format de la compétition.

Le Bayern Munich, l’un des grands d’Europe, devra se défaire d’un autre club allemand, le Bayer Leverkusen du Marocain Amine Adli, dans l’autre duel national des huitièmes de finale.

Deux autres internationaux marocains qui brillent avec leurs clubs respectifs devront faire leur apparition dans les soirées magiques de la Ligue des Champons, en l’occurrence Ismael Saibari avec PSG Eindhoven, qui affronte les Gunners d’Arsenal, et Osame Sahraoui avec Lille, qui hérite des Allemands de Borussia Dortmund.

Voici les résultats du tirage au sort :

Huitièmes de finale

Club Bruges – Aston Villa

Borussia Dortmund – Lille

Real Madrid – Atlético de Madrid

Bayern Munich – Bayer Leverkusen

PSV – Arsenal

Feyenoord – Inter

PSG – Liverpool

Benfica – FC Barcelone

Quarts de finale

A1 : PSG ou Liverpool – Club Bruges ou Aston Villa

A2 : PSV ou Arsenal – Real Madrid ou Atlético

A3 : Benfica ou FC Barcelone – Borussia Dortmund ou Lille

A4 : Bayern Munich ou Bayer Leverkusen – Feyenoord ou Inter

Demi-finales

vainqueur A2 – vainqueur A1

vainqueur A4 – vainqueur A3