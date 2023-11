Nouveau Dacia Duster. Totalement transformé [Vidéo]

C’est un modèle qui devrait faire parler de lui tant Dacia s’est appliqué à le faire évoluer afin qu’il puisse correspondre, certes aux nouvelles valeurs de la marque, et surtout succéder comme il se doit à ses illustres prédécesseurs. Manifestement, le nouveau Duster de 3ème génération place la barre haut. Il s’est révélé récemment à la presse mondiale qui a pu l’examiner sous toutes ses coutures.

Né en 2010, renouvelé une première fois en 2017, le Duster s’est imposé en cassant les codes traditionnels du segment des SUV, devenant l’un des modèles les plus populaires du marché automobile mondial. Deux générations auront suffi pour faire de ce SUV compact l’un des best-sellers de son époque. Son design facilement reconnaissable, sa robustesse, sa dotation en équipements qui va à l’essentiel, sa polyvalence d’utilisation et surtout ses tarifs imbattables peuvent notamment expliquer ce succès. Quoi de plus normal pour Dacia que de surfer sur la vague en concoctant une troisième génération du modèle. Objectif : s’inscrire dans le sillage de ses prédécesseurs en plaçant la barre plus haut. Et le résultat semble vraiment à la hauteur comme nous avons pu le constater lors de la révélation en avant-première du modèle à la presse mondiale.

À vrai dire, cette 3ème génération redistribue totalement les cartes. Et cela se vérifie d’abord au niveau de son design. Certes, il conserve quelques codes esthétiques qui ont fait le succès des précédentes générations, mais pousse le bouchon beaucoup plus loin en adoptant la nouvelle identité du design Dacia. Comme l’a expliqué David Durand, Directeur Design Dacia lors de la révélation du modèle dernièrement : «avant même de travailler sur le style du nouveau Duster, nous avons travaillé sur ses proportions afin de lui donner une posture forte…Commencer par trouver les bonnes proportions évite d’avoir recours ensuite à des artifices de style».

Dans le détail, les designers ont insufflé au nouveau Duster un style moderne avec des lignes volontairement tendues et affirmées. Mieux, l’apparence extérieure de l’engin s’inspire à n’en point douter des valeurs actuelles que prône la marque, dont «l’outdoor» et la robustesse, voire «l’éco-smart». D’ailleurs, la silhouette du Duster n’est pas sans rappeler celle du Bigster, le futur SUV du segment C de Dacia, ou si vous préférez la version familiale du Duster, qui fera son apparition courant 2025.

Du coup, le Duster hérite d’une face avant très verticale, de passages de roues spécifiques, de protections latérales de bas de caisse et d’un large hayon bien crayonné à l’arrière…Clairement, la nouvelle signature lumineuse en Y à l’avant et dans les optiques arrière ne passe pas inaperçue tout comme le dessin des jantes. Ajoutez-y les poignées de portes occultées des portes arrière qui confèrent au Duster une certaine élégance.

Qui a dit que la préservation de la planète ne constituait l’une des préoccupations de Dacia ? Pour élaborer les protections latérales de bas de caisse, celles des passages de roues, les triangles de bouclier avant, les skis de protection avant et arrière, voire la jupe de bouclier arrière, la marque a dégainé un nouveau matériau, conçu par ses ingénieurs et le chimiste LyondellBasell. Il a pour nom «Starkle» et intègre jusqu’à 20 % de matière issue du recyclage. D’ailleurs, à bien regarder les plastiques, on observe quelques résidus de particules de couleur blanche que Dacia a souhaité afficher. Inutile de peindre ces éléments, ce qui contribue encore un peu à renforcer la démarche environnementale Dacia. Et dans cette approche plus respectueuse de l’environnement, Dacia a décidé aussi de zapper sur ce modèle le chrome décoratif ; idem pour le cuir d’origine animale s’agissant de l’habitacle.

Habitacle plus spacieux

A bord, ne cherchez pas non plus une quelconque ressemblance avec l’ancien modèle. Là aussi, tout évolue ! D’abord parce le nouveau Duster bénéficie de la plateforme CMF-B qui est au cœur de la stratégie industrielle de Dacia. Inaugurée sur les dernières Sandero et Logan, puis adoptée pour Jogger, cette plateforme extrêmement flexible offre au Duster un volume intérieur en hausse par rapport à celui de la précédente génération, pour les passagers comme pour les bagages, tout en conservant une longueur totale identique. Et ce n’est pas tout puisque cette plateforme inscrit l’engin sur la route de l’électrification. Eh oui, le nouveau sera animé par des motorisations mild hybrid et full hybrid.

Quid du style intérieur ? «Nous avons cherché à établir une vraie cohérence de design entre l’extérieur et l’intérieur. Le style de l’habitacle est tendu, robuste et donne un véritable sentiment de protection», a souligné David Durand. Cela se traduit donc par une nouvelle planche de bord, haute, verticale et suffisamment large. Clairement, l’ergonomie a été particulièrement soignée avec un écran central de 10,1 pouces situé dans le champ de vision du conducteur. Dans le détail, le nouveau Duster inaugure un tableau de bord numérique de 7 pouces, en couleurs, personnalisables, qui permet d’afficher de façon idéale les informations que le conducteur juge les plus utiles. Ce tableau de bord numérique est monté en série sur l’engin, et ce, à partir de la finition Expression.

Le nouveau Duster propose un seuil de chargement abaissé et une ouverture de coffre plus large et plus haute que celle de son prédécesseur. De même que l’espace de chargement est plus haut et plus large, pour un volume en progression jusqu’à 6 %, soit un volume de coffre estimé à 472 litres. ?

Côté pratique, les ingénieurs de Dacia ont inventé «YouClip», un système simple et astucieux qui permet de fixer de nombreux accessoires dédiés à des endroits clés dans l’habitacle, de façon pratique et solide. Pas mal ! Nous l’évoquions précédemment, il n’y a pas qu’à l’extérieur que le nouveau Duster fait un usage de matériaux issus du recyclage. L’habitacle n’y échappe pas puisque l’on retrouve, notamment sur la finition «Extreme», une sellerie lavable, des tapis de sol en caoutchouc aux places avant et arrière, ainsi que dans le coffre. À noter que ces tapis contiennent 20% de matière recyclée.

La piste et la nature, ses terrains de jeu

Il va sans dire que le nouveau Duster mise aussi sur ses qualités off-road. En effet, il est disponible avec une transmission 4×4 «Terrain Control» qui peut être pilotée via cinq modes de conduite (auto, snow, mud/sand, off-road et éco). Ajoutez-y une garde au sol de 217 mm, des angles d’approche et de fuite favorables au franchissement d’obstacles, sur les versions 4×4. De quoi déjouer quelques pièges du terrain.

Cerise sur le gâteau, ce modèle disposera d’un système de contrôle de la vitesse en descente, ce qui lui permettra d’arpenter avec facilité les pistes caillouteuses, boueuses ou sablonneuses dont regorge le Maroc. Et pour parachever l’ensemble, l’engin met à disposition du conducteur un «All Road Info», un système qui diffuse sur l’écran central de nombreuses informations utiles lors de la conduite off-road dont l’angle d’inclinaison latérale droite/gauche du véhicule, l’angle de tangage ou la répartition de la puissance entre les essieux avant et arrière.

À noter que des accessoires conçus pour une clientèle friande des escapades en pleine nature seront également disponibles comme le «Pack Sleep» qui intègre notamment un lit deux places, une tablette et un espace de stockage. Cette même clientèle pourra compter sur une nouvelle galerie de toit permettant de transporter jusqu’à 80 kg de charge.

Des moteurs plus écologiques

Fidèle aux valeurs de Dacia en termes de mobilité durable, le nouveau Duster se verra animé sur ses différents marchés par des motorisations hybrides inédites. Il reçoit un «Hybrid 140», un attelage mécanique composé d’un 1,6 litre essence de 94 chevaux associé à deux moteurs électriques délivrant globalement 49 chevaux. L’ensemble est animé par une boîte de vitesses automatique à quatre rapports. Ajoutez-y un freinage récupératif, associé à la haute capacité de récupération d’énergie de la batterie de 1,2 kWh (230V) et au rendement de la boîte automatique, qui offrent jusqu’à 80 % du temps de roulage en ville en tout électrique.

Autre motorisation, le TCe 130, un trois-cylindres 1,2 litre turbocompressé associé à un système d’hybridation légère de 48V. Ce dernier vient en appui du moteur thermique lors des phases de démarrage et d’accélération, permettant ainsi d’abaisser la consommation moyenne et les émissions de CO2 d’environ 10 %. Ce bloc est disponible en boîte de vitesses manuelle à 6 rapports pour les versions 4X2 et 4X4.

Leader du GPL en Europe, Dacia est le seul constructeur à proposer la bicarburation essence et GPL sur l’ensemble de ses modèles thermiques sous le label ECO-G. Justement, le nouveau Duster bénéficie également de l’intégration de cette technologie. Concrètement, en roulant au GPL, le nouveau Duster 1,0 litre ECO-G 100 émet en moyenne 10% de CO2 de moins qu’une motorisation essence équivalente. Il offre jusqu’à 1 300 km d’autonomie grâce à ses deux réservoirs affichant près de 100 litres de contenance utile cumulée, à savoir 50 litres d’essence et 50 litres de GPL.

Le Maroc constituant un marché d’importance pour Dacia, et sachant que l’attrait des motorisations diesel auprès de la clientèle représente 90% des transactions, le nouveau Duster sera proposé avec un 1,5 litre dCi, un bloc qui fait merveille sous le capot de l’actuelle génération du Duster avec ses 115 chevaux. Reste à savoir les spécifications exactes de ce bloc sous le capot du nouveau Duster qui devrait faire son apparition dans le Royaume début 2025. Côté tarifs, si l’on en croit le staff de Dacia, le nouveau Duster restera fidèle au positionnement «value for money» de la marque. Il combinera en effet les tarifs les plus abordables de son segment, offrant un habituel rapport prix / prestations inégalé du marché. Affaire à suivre de près donc !

Le saviez-vous ?

Le Duster est une véritable success-story. Un modèle qui, en 13 années de carrière, a été salué par plus de 40 prix et a été produit à plus de 2,2 millions d’exemplaires. Avec des ventes en croissance régulière, le Duster était en 2022 le SUV le plus vendu en Europe, tous segments confondus, sur le marché des véhicules particuliers. Près de 1 000 Duster sortent chaque jour des lignes de production de l’usine Dacia de Pitesti en Roumanie, soit environ un véhicule toutes les minutes.