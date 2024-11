Voitures neuves au Maroc : un marché en hausse constante à fin octobre 2024

Le marché des voitures neuves au Maroc affiche une solide croissance. A fin octobre, le secteur poursuit une tendance haussière notable, illustrant son dynamisme et son attractivité croissante. C’est ce que confirment les dernières statistiques de l’Association des importateurs de véhicules au Maroc (AIVAM).

Le marché marocain des voitures neuves affiche un bilan positif pour le mois d’octobre 2024, avec des hausses significatives tant pour les véhicules particuliers que pour les véhicules utilitaires légers. Justement, le segment des véhicules particuliers a enregistré une progression de +14,94 %, avec 12 972 unités vendues en octobre 2024, contre 11 286 unités en octobre 2023. Une augmentation qui témoigne d’une demande croissante des consommateurs, soutenue par une offre de modèles variés et des conditions d’achat attractives.

Du côté des véhicules utilitaires légers, la dynamique est encore plus marquée, avec une hausse de +33,71 %, représentant 2 031 unités vendues en octobre 2024, contre 1 519 unités pour le même mois en 2023. Cette progression s’explique par l’essor de secteurs tels que la logistique et les services, nécessitant des flottes de véhicules polyvalents et surtout spécialisés.

En totalisant ces chiffres, les ventes globales pour octobre 2024 atteignent 15 003 unités, ce qui représente une augmentation de +17,17 % par rapport aux 12 805 unités écoulées en octobre 2023. Il faut dire que ce bilan reflète la vitalité actuelle du marché automobile marocain, renforcée par une conjoncture favorable, l’arrivée de nouvelles marques et des initiatives commerciales des distributeurs, l’objectif consistant à capter une clientèle toujours plus diversifiée.

Quoi qu’il en soit, le marché des véhicules neufs au Maroc affiche une dynamique positive dans l’ensemble. De janvier à octobre, les ventes cumulées atteignent 137 953 unités, soit une progression de +5,94 % par rapport à la même période en 2023, où 130 214 unités avaient été écoulées.Pour ce qui est du segment des véhicules particuliers (VP), Dacia se maintient en tête avec une part de marché de 25,54 %, ce qui représente 31 365 nouvelles immatriculations à fin octobre. Renault occupe la deuxième position avec 18 613 unités vendues (15,15 % de part de marché), suivie de Hyundai avec 10 034 unités (et 8,17 % de part de marché), selon les données de l’AIVAM.

Dans le segment des véhicules utilitaires légers (VUL), Renault conserve son leadership, avec 3 611 unités vendues, soit 23,86 % de part de marché, devant Ford, qui a écoulé 2 022 unités (13,36 %). Toyota complète le podium avec 1 636 unités vendues, soit une part de marché de 10,81 %. Quid du segment premium ? Audi domine avec une part de marché de 3,07 % et 3 767 véhicules vendus, suivie de près par BMW (2,92 % de part de marché et 3 589 unités) et Mercedes-Benz (1,99 % de part de marché avec 2 439 unités vendues).