Renault Kardian : tarifs, motorisations, versions… voici les infos clés

Les chaînes de montage de la SOMACA accueillent désormais la production du tout dernier modèle de Renault : le Kardian. Un véhicule dont la commercialisation est imminente et que Renault Maroc a dévoilé en avant-première à la presse nationale. Voici l’essentiel à retenir du nouveau fer de lance de la marque au losange.

L’usine Renault Group de Casablanca a récemment célébré le lancement de la production du Renault Kardian sur ses lignes de montage. Ce petit SUV urbain est conçu pour répondre aux besoins du marché local tout en se préparant à conquérir une quinzaine de marchés internationaux (hors Europe). Il faut dire que ce modèle marque une étape supplémentaire s’agissant du plan stratégique «Renaulution» (dévoilé par le groupe automobile français en 2021). Et pour cause : il est le premier d’une future gamme complète de véhicules destinée à franchir les frontières, illustrant la nouvelle stratégie de la marque au losange sur le marché international.

Évidemment, ce petit SUV se réapproprie tous les codes stylistiques de la marque au losange, à l’instar du nouveau logo bien en évidence sur la face avant, et d’une signature lumineuse reconnaissable entre toutes. Ajoutez-y les jolies jantes de 16 pouces diamantées sur lesquelles repose le Kardian. Et comptez tout de même sept teintes de carrosserie (blanc glacier, gris urban, gris schiste, noir nacré, bleu iron, brun terracotta et un inédit vert barents). À noter que selon les versions, on peut disposer d’un toit en biton noir. Quid de ses dimensions ?

Comptez 4,12 m de long, 1,75 m de large et 1,54 m de haut, ce qui le positionne juste en dessous d’un Renault Captur. Le volume du coffre flirte avec les 398 litres, ce qui reste plutôt correct dans le segment. Et pour peu que l’on veuille charger quelques objets encombrants sur le pavillon du Kardian, ses barres de toit modulables seront d’une aide précieuse. S’agissant de l’environnement intérieur, on retrouve un tableau de bord numérique de 7 pouces au design moderne, ainsi qu’un écran multimédia de 8 pouces intégrant notamment les réglages «MULTI-SENSE», influant sur la conduite et l’ambiance à bord.

Et la sécurité dans tout ça ? Selon le staff de Renault Maroc, le Kardian est doté de 9 systèmes d’aide à la conduite (ADAS), dont l’avertisseur d’angle mort et la caméra multi-vision, sans parler d’une pléthore d’airbags. Sous le capot, l’engin proposera une double offre moteur qui s’articulera autour d’un 1,5 litre diesel de 102 chevaux, associé à une boîte de vitesses manuelle à 5 rapports. Celles et ceux qui ont un faible pour l’essence pourront opter pour le 1,0 litre essence de 100 chevaux couplé à une boîte de vitesses automatique. À noter que le Renault Kardian sera disponible à la commande dès le 15 novembre 2024 dans le réseau Renault. Les premières livraisons clients sont prévues le 2 décembre 2024, dixit Renault Maroc.

