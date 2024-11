MDM Pelagic entame la construction  d’une nouvelle usine à Tan-Tan

Le groupe MDM Pelagic (Merveilles des Mers), poursuit ses investissements sur son site historique à Tan-Tan dans les provinces du sud du Maroc.

Quelques mois à peine après avoir lancé un programme d’extension de ses capacités de conserverie et de congélation, ce groupe familial spécialisé dans la conserverie et la congélation de poissons, crustacés et conserves, lance la construction d’une nouvelle unité de fabrication de farine et huile de poissons destinées à l’export.

Ce nouvel investissement de près de 50 millions de DH (hors foncier), vient hisser le total des Investissements prévus par cet opérateur de produits de la mer fondé et géré par Abdellah Ouberka, à plus de 125 millions de DH pour la seule année 2025.

Il faut dire, qu’après avoir établi des partenariats solides avec plusieurs détaillants alimentaires européens et développé un portefeuille de marques propres telles que Remy, Luka, Cap Juby, Kasbah, Barbas et Belles de Tan Tan, MDM Pelagic souhaite renforcer ses positions à l’export et doubler son chiffre d’affaires d’ici cinq ans.

Avec près de 1 000 employés et une activité d’exportation vers une vingtaine de pays, notamment en Europe de l’Est, Afrique subsaharienne, Amérique du Nord et Asie du Sud-Est, MDM Pelagic est l’une des principales conserveries de la région de Tan Tan. La société possède également de multiples certifications, telles que BRCS, Friend of the Sea AMFORI BSCI.