Le fabricant de DOUSSY lance une nouvelle usine à Nador

Quarante ans après sa création, Delta HYGIENE prend le pari de la régionalisation en étendant son dispositif industriel au-delà de sa base historique à Tit Mellil, à la région de Casablanca.

Cet acteur industriel qui a démarré par des produits de détergence avant de se diversifier dans l’hygiène corporelle et domestique, la cosmétique et les produits destinés au domaine automobile, s’apprête à inaugurer une nouvelle usine à Nador. Fruit d’un investissement de plus de 60 millions de dirhams, cette nouvelle unité située au Parc Selouane (au sud-est de Nador) permettra à la filiale du Groupe Tadlaoui de réduire ses coûts de distribution à travers le royaume, notamment de ses produits de détergence et d’hygiène corporelle sous forme liquide connus sous les marques DOUSSY, HAPPY DAY, MAGNUM, Mr NETTOYAGE et CHAPO dont les coûts d’acheminement vers le client final ne sont pas négligeables.

Le Groupe Tadlaoui, qui a pris le contrôle total de sa filiale Delta HYGIENE en 2020 (en achetant l’intégralité des parts des minoritaires) ne compte pas s’arrêter là, mais envisage de construire deux ou trois autres projets d’unités industrielles à travers le Maroc pour compléter son projet de régionalisation de production.

Rappelons qu’outre Delta HYGIENE, le Groupe Tadlaoui opère dans l’importation et la distribution de produits de grande consommation dans l’agroalimentaire (notamment les conserves ISABEL, Popmilk, Penotti….), les insecticides (Zentek) ou encore l’électroménager (marque Visio). Depuis peu, le groupe présidé par Adib Tadlaoui se lance dans des projets logistiques et immobiliers d’envergure.