La Compagnie Minière de Seksaoua en liquidation judiciaire

Clap de fin pour la Compagnie Minière de Seksaoua (CMS).

Cet ex-acteur majeur du secteur de l’exploration et de l’exploitation minière au Maroc, qui employait plus de 350 salariés jusqu’au milieu de la décennie précédente, vient d’être déclaré en liquidation judiciaire. Il faut dire que depuis l’arrêt en 2019 de la principale mine de CMS, à savoir le gisement de cuivre de Seksaoua entre Marrakech et Agadir, les différents plans de relance initiés par l’actionnaire de référence, à savoir la famille Lazrak, ont échoué. Ce qui a poussé le Tribunal de commerce de Casablanca qui abrite le siège social de CMS, à mettre fin au plan de sauvegarde qui avait été mis en place en 2020 et à prononcer la liquidation pure et simple.

Une telle décision ne devrait point réjouir les créanciers de la société qui avait été créée à l’initiative de la Société Nord-Africaine de Recherches et d’Exploitation des Mines d’Argana (SNAREMA) et Trafigura et à leur tête la BERD (Banque Européenne de Reconstruction et Développement) qui risque de voir ses espoirs s’évaporer de recouvrer sa créance de plus de 150 millions de dirhams. Rappelons, que CMS avait emprunté en 2013 une somme de 15 millions $ auprès de la BERD pour financer la connexion au réseau d’électricité de sa mine de cuivre au réseau de l’ONEE, en remplacement de l’unité génératrice d’électricité au diesel et qui était aussi coûteuse que polluante. Douze ans après, cet investissement de raccordement n’a jamais été achevé et la production de plusieurs milliers de tonnes de cuivre a été réduite à néant !

De sources proches du dossier, le liquidateur nommé par le Tribunal de commerce planche d’ores et déjà sur des dossiers de repreneurs potentiels des actifs les plus en vue de CMS. A suivre !