Dacia Maroc. La Sandero Streetway «Artway» affiche ses nouvelles couleurs

Dans la continuité de la promotion du Street art et des valeurs «cool et outdoor» de la marque, Dacia Maroc vient de révéler une nouvelle édition limitée de Dacia Sandero Streetway avec une création artistique originale imaginée par la «street» artiste «Rose».

Pour cette nouvelle série limitée, Dacia Maroc a organisé le «Street Art Day by Dacia» le 11 novembre dernier, une journée dédiée au «street art» à Anfa Park Casablanca et ouverte au public. Pour cette deuxième collaboration, Sara Lamine «Rose» a réalisé un spectacle artistique devant le public d’Anfa Park, laissant exprimer spontanément sa créativité sur la citadine n°1 des ventes dans le Royaume.

L’artiste a donné vie à sa créativité en s’inspirant des influences culturelles marocaines et de l’art urbain. Toujours est-il qu’à travers une telle initiative, Dacia Maroc renforce son engagement envers le «street art» et les jeunes talents marocains en fusionnant l’art et l’automobile «made in Morocco» pour créer des expériences uniques. A noter, que cette série limitée est disponible en 30 exemplaires uniquement et sera commercialisée à 162 000 DH TTC dans l’ensemble du réseau Dacia au Maroc.