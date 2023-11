La psychiatre marocaine Amina Bargach distinguée en Espagne

La psychiatre marocaine et experte en migration Amina Bargach a remporté le prix « Nacho de la Mata », décerné par la Fondation de l’Ordre des avocats espagnols.

Ce prix récompense le travail de personnes ou d’institutions en faveur des enfants les plus défavorisés, indique, dans communiqué, la Fondation, qui relève du Conseil général des avocats espagnols.

Diplômée en médecine de l’université de Valence et en pédopsychiatrie à Fribourg, Mme Bargach est thérapeute familiale systémique et experte en migration à Tétouan. Elle a été la première femme pédopsychiatre au Maroc dans les années 1980.



La procureure de l’Unité de coordination des personnes handicapées et âgées, María José Segarra, l’association cantabrique « La Columbeta », les services de communication de la Garde civile et de la police nationale espagnole et le média numérique »Maldita.es » sont les lauréats des autres catégories du 25è Prix des droits de l’homme de l’Ordre des avocats. Cette édition a été consacrée au droit à l’égalité numérique.

La cérémonie de remise des prix aura lieu le 14 décembre à Madrid, lors de la conférence annuelle des avocats.