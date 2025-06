Salon VivaTech 2025 : le Maroc soutient l’entrepreneuriat en Afrique

Le ministère marocain de la Transition numérique et de la Réforme de l’Administration a pris part activement à l’édition 2025 du salon VivaTech, organisé à Paris du 11 au 14 juin courant. Un rendez-vous international majeur qui constitue une vitrine incontournable de l’innovation technologique à l’échelle mondiale.

Dans ce cadre, le ministère a organisé trois panels sur la scène AfricaTech, témoignant de l’engagement du Maroc à promouvoir un écosystème africain fondé sur l’innovation, la collaboration et la montée en puissance de l’entrepreneuriat technologique. Ces rencontres ont permis de valoriser à la fois les expertises marocaines et les synergies à développer au niveau continental.

Dans le détail, le premier panel, intitulé «Les TPE/PME Tech : moteurs d’innovation et de croissance des territoires, a mis en évidence le rôle stratégique que jouent les très petites et moyennes entreprises technologiques dans la transformation des économies régionales. Grâce à leur agilité, leur proximité avec le terrain et leur expertise sectorielle, ces entreprises modernisent les secteurs traditionnels tout en générant de l’emploi qualifié.

Par ailleurs, à l’occasion de ce panel, Driss Lemjaouri, Directeur de l’Entrepreneuriat digital au ministère, a précisé que la TPE/PME tech constitue l’un des piliers structurants de la stratégie nationale Morocco Digital 2030. Celle-ci repose notamment sur l’intégration des petites structures dans un écosystème d’innovation ouvert, basé sur la recherche et les technologies émergentes. En complément, Mohcine Benachir, Secrétaire général de l’APEBI, a souligné que les PME technologiques marocaines sont appelées à jouer un rôle moteur dans la promotion du Made in Morocco à l’échelle internationale. Il a également mis en lumière le travail conjoint entrepris avec le ministère, notamment à travers des mécanismes d’appui et une participation active aux grands événements technologiques au Maroc et à l’étranger.

En parallèle, Abdellatif Benider, PDG de Insoft, a souligné que le financement et l’accès au marché demeurent des leviers déterminants pour accompagner la croissance des startups technologiques. Le deuxième panel, dédié à «La valeur ajoutée de l’accompagnement pour l’écosystème startup», a mis en lumière l’importance d’un encadrement global, au-delà du simple apport financier. Les intervenants ont insisté sur le rôle des structures de soutien, essentielles pour faciliter l’accès à l’expertise, structurer les projets et valider leur positionnement.

À ce titre, Lamia Benmakhlouf, Directrice générale de Technopark Maroc, a présenté son réseau comme un dispositif clé, proposant un accompagnement complet et soulignant un taux de réussite de 90 % des startups bénéficiaires. Dans la même dynamique, Mehdi Alaoui, fondateur de La Startup Station, a rappelé que la force de l’écosystème repose sur la mobilisation collective, tandis que Hamza El Jadidi, PDG de Aivis, a averti que le financement seul ne suffit pas sans encadrement structurant. Omar El Adlouni, fondateur de Juridia, a illustré ces propos à travers des exemples concrets de réussite.

Le troisième panel, intitulé «Les clés d’un partenariat réussi entre VC et startup», a souligné que la relation entre investisseurs et startups repose sur la confiance, la vision partagée et le soutien stratégique post-investissement. Zakia Rizki, chargée de mission au ministère, a insisté sur la nécessité pour les porteurs de projets d’être préparés, afin de construire des relations durables avec les fonds. Imane Beniss, de 212Founders – CDG Invest, a pour sa part mis en avant l’essor du capital-risque au Maroc, devenu un acteur stratégique de la structuration et de l’expansion des startups. À travers ces contributions, le Maroc réaffirme son engagement à faire du numérique un levier de transformation au service d’un développement inclusif et durable en Afrique.