Alerte. Fortes rafales de vent vendredi dans plusieurs provinces du Royaume

De fortes rafales de vent sont attendues vendredi dans plusieurs provinces du Royaume, a annoncé mercredi la Direction générale de la météorologie (DGM).

Des rafales (70/95 km/h) intéresseront, vendredi de 00h à 18h, Tétouan, Al Hoceima, Chefchaouen, Guercif et Taza, a précisé la DGM dans un bulletin spécial dont le niveau de vigilance est orange.

Ces conditions climatiques orageuses seraient aussi dangereuses que celles survenues le 22 octobre dernier dans plusieurs régions du Maroc et ont engendré d’énormes dégâts, notamment dans des équipements et infrastructures autoroutières et surtout les différents véhicules qui utilisaient les routes et autoroutes ce jour-là.