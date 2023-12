Côte d’Ivoire : Le Groupe Addoha d’Anas Sefrioui décroche un financement de 25 millions d’euros auprès de la SFI

La filiale du Groupe de la Banque mondiale, la Société financière internationale (SFI), va financer Douja Promotion Côte d’Ivoire à hauteur de 25 millions d’euros en monnaie locale (francs CFA) pour soutenir cette filiale du groupe Addoha d’Anas Sefrioui dans la construction de Lagoona City à Yopougon, un grand projet immobilier de 6 600 unités de logements.

Un des principaux promoteurs immobiliers en Côte d’Ivoire qui développe principalement des logements abordables (89 % de toutes les unités développées jusqu’à présent) ainsi que des logements milieu et haut de gamme (11%), Douja Promotion Côte d’Ivoire a engagé depuis 2017 un vaste programme baptisé « Lagoona City », dans le quartier à Yopougon, à Abidjan.

Et pour mener à terme ce grand projet d’un coût estimé à 158 millions d’euros, la filiale ivoirienne du groupe Addoha d’Anas Sefrioui diversifie ses sources de financement. Elle devrait recevoir un prêt de la SFI de 25 millions d’euros libellé en monnaie locale (francs CFA). La contrepartie en francs CFA du prêt sera assurée par un échange de devises avec l’IDA par le biais du Private Sector Window Local Currency Facility (PSW LCF) de l’IDA.

Lagoona City est un programme d’environ 6 600 unités logements et comprend des équipements sociaux tels que des centres de santé et des écoles. À ce jour, 1 600 logements ont déjà été construits et vendus. IFC financera 4 788 logements à Lagoona City.

Ce projet de Douja Promotion Côte d’Ivoire s’inscrit dans le cadre Programme présidentiel de construction de logements sociaux et économiques lancé en 2012 et ajusté en 2022, avec un objectif de 150 000 nouveaux logements à l’horizon 2025. Ainsi, l’État ivoirien a constitué une réserve foncière de plus de 2 000 hectares, à quoi s’ajoutent plus de 100 milliards F CFA pour la réalisation de travaux de voirie et de réseaux de raccordement (eau, électricité assainissement,…). De plus, les promoteurs immobiliers ont bénéficié d’exonérations fiscales.

Aujourd’hui, Douja Promotion Côte d’Ivoire, dirigée par Anas Berrada, par ailleurs directeur général d’Addoha Afrique, développe actuellement dans la capitale économique ivoirienne six programme immobiliers (Cité des orchidées, Florida, Green City…).