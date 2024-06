FIAD 2024 : voici les jeunes entrepreneurs africains primés par la Fondation Al Mada

Placés sous l’égide de la Fondation Al Mada, les «Trophées des Jeunes Entrepreneurs» ont été fraîchement remis aux jeunes opérateurs africains primés lors de la dernière édition du forum International Afrique Développement à Casablanca.

Un événement qui s’est déroulé sous la présidence de Hassan Ouriagli, Président du Groupe Al Mada, et qui a vu la présence de très nombreuses personnalités du secteur économique du Royaume. Sélectionnés par un jury présidé par Mme Noufissa Kessar, Directrice générale adjointe du Groupe Al Mada, et composé d’experts prestigieux, ces Trophées sont venus consacrer l’excellence, l’innovation et l’originalité de projets émanant de plusieurs pays du continent.

Dans le détail, les 4 jeunes entrepreneurs ayant remporté les Trophées sont Congo Plast, une entreprise congolaise dirigée par Henri Diele, qui utilise une technologie de pointe pour la collecte et le recyclage des déchets plastiques. Elle remporte donc le 1er prix assorti d’un montant de 250 000 DH.

Le 2ème prix, d’un montant de 200 000 DH, a été raflé par Deepecho, une entreprise marocaine dirigée par Youssef Bouyakhf, qui utilise l’intelligence artificielle pour améliorer les diagnostics prénataux. Le 3ème prix, d’un montant de 100 000 DH, a été adjugé à Innovative Clan, une entreprise camerounaise dirigée par Ako Joelle Agborndang, ayant développé des solutions de paiement numérique pour le secteur éducatif.

Enfin, le coup de cœur du jury a été attribué à Gaz-tech, une entreprise congolaise dirigée par Andress Bellina Loemba, qui propose un service à destination des familles congolaises défavorisées de vente et de paiement mobile du Gaz-GPL à l’utilisation. L’entreprise a donc reçu un prix d’un montant de 50 000 DH.

«Cette initiative vient célébrer la dynamique du fonds Al Mada au service de l’entrepreneuriat, pour laquelle nous œuvrons au quotidien, aussi bien à travers nos participations qu’à travers notre Fondation, mettant les problématiques d’inclusion et de soutien à l’entrepreneuriat au cœur de notre action», a déclaré Hassan Ouriagli à l’occasion de cette remise des Trophées.