Une alliance maroco-allemande pour produire et exporter de l’hydrogène vert

Le Maroc et l’Allemagne ont signé récemment à Berlin une alliance commune pour le climat et l’énergie. Cette dernière prévoit, entre autres, la construction d’une usine à même d’extraire une capacité de 10 000 tonnes d’hydrogène vert par an dans le Royaume.

Avec ce partenariat, paraphé par le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, la ministre fédérale allemande de la Coopération économique et du Développement, Svenja Schulze et le secrétaire d’État parlementaire auprès du ministre fédéral de l’Économie et de la protection du climat, Stefan Wenzel, les deux pays entendent approfondir leur coopération dans le développement de l’industrie de l’hydrogène vert, le commerce de l’électricité, la décarbonation, l’adaptation au climat et la formation des compétences.

Concrètement, l’Allemagne compte prendre part à la construction de la première usine de référence pour la production d’hydrogène vert au Maroc, qui doit être réalisé dans les années à venir. Cette usine devrait produire environ 10 000 tonnes d’hydrogène par an, soit suffisamment pour générer 50 000 tonnes d’acier vert, indique les parties, soulignant que ce projet favorisera la rentabilité de la production d’hydrogène vert en Afrique et permettra de renforcer la confiance des investisseurs privés au Maroc.

«Le Maroc dispose d’excellentes conditions pour produire de l’électricité à partir du vent et du soleil, avec laquelle il peut couvrir les besoins de sa propre économie et, à l’avenir, commencer également à exporter de l’hydrogène vert vers l’Allemagne», ont souligné les ministères fédéraux allemands de la Coopération économique et du Développement et de l’Économie et de la Protection du climat.