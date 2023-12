Maroc. Menzies va gérer encore pour quatre ans les salons CIP dans neufs aéroports

Menzies vient de remporter l’appel d’offre pour la gestion des salons CIP et des services d’accueil et d’assistance des passagers CIP (Commercially Important Passenger) dans 9 aéroports du Royaume. Cet opérateur britannique, qui assure actuellement ces « Services CIP » et dont la concession arrivait à échéance le 30 avril prochain, voit ainsi cette autorisation prolonger pour quatre années supplémentaires.

Menzies poursuit son aventure au Maroc. Le groupe britannique de services aéroportuaires a remporté l’appel d’offres international de l’Office national des aéroports (ONDA) lui déléguant la gestion des salons CIP dans 9 aéroports : Casablanca, Marrakech, Agadir, Rabat, Fès, Tanger, Oujda, Laayoune et Dakhla.

Il faut dire que l’actuel opérateur, dont la concession présente arrivait à terme le 30 avril prochain, a raflé les trois lots de l’appel d’offres (voir tableau). Les prochaines concessions courront sur quatre années. Ainsi, du 1er mai 2024 jusqu’au 31 décembre 2028, Menzies est autorisé pour quatre années encore à occuper et exploiter les salons CIP de l’ONDA situés en zones sous douanes départ des aéroports de Casablanca, Marrakech, Agadir, Tanger, Rabat, Fès, Oujda, Dakhla et Laâyoune.

De plus, elle assurera les services d’accueil et assistance des passagers CIP et exploitera les circuits « Fast Track » respectivement au départ et à l’arrivée des aéroports de Casablanca, Marrakech, Agadir, Tanger, Rabat et Fès.

Ainsi, pour chacun des lots 1, 2 et 3, Menzies « doit verser à l’ONDA une redevance commerciale variable calculée sur la base du chiffre d’affaires réalisé qu’elle réalisera au titre de l’activité autorisée telle qu’elle découle de sa soumission et sans qu’elle ne soit inférieure à 18% ». En effet, « pour chacun des lots et pour chaque année de la convention, la redevance commerciale variable est assortie d’un Minimum Annuel Garanti (MAG) ».

A noter que depuis mi-2023, le koweïtien NAS (National Aviation Services) opère sous la bannière Menzies, la plateforme britannique de services aéroportuaires qu’Agility, la maison mère de l’entreprise koweïtienne, a racheté le 4 août 2022 pour créer un leader mondial des services d’assistance aéroportuaire. Ainsi, après l’absorption du britannique, le koweïtien NAS (qui gérait les salons CIP dans les aéroports marocains) a perdu son nom commercial et est devenu depuis Menzies.

Aujourd’hui, la nouvelle entité qui unit Menzies et NAS, s’impose comme le numéro 1 mondial en termes de marchés, et le deuxième en termes de présence, derrière l’helvète Swissport. Elle est présente dans plus de 254 aéroports répartis dans 58 pays.