Ethiopian Airlines lance une nouvelle route de fret vers Casablanca

Ethiopian Airlines s’apprête à étendre son réseau de vols cargo avec une nouvelle route cargo vers Casablanca, la première du genre dans la région du Maghreb.

La compagnie aérienne éthiopienne, qui est le plus grand opérateur de réseau de fret aérien d’Afrique, a annoncé sur le réseau social X (anciennement Twitter) qu’elle va lancer une nouvelle route cargo vers Casablanca, précisant qu’elle sera « la première du genre dans la région du Maghreb ». Ethiopian Airlines n’a pas encore révélé quand débutera le vol vers la capitale économique du royaume.

Le démarrage de cette nouvelle route vers le Maroc porte le nombre total de destinations de fret africaines de la plus grande compagnie aérienne africaine à 34. Selon Ethiopian Airlines, ce plan s’inscrit dans le cadre des efforts déployés par la compagnie aérienne pour étendre ses services de fret et de logistique en ouvrant de nouvelles routes et en augmentant la fréquence des vols. « Ethiopian Airlines continuera à étendre ses services dans le monde entier… pour faciliter le commerce mondial et la circulation des marchandises », a déclaré le mois dernier le PDG du groupe, Mesfin Tasew.

Pour rappel, la compagnie aérienne a également lancé son plan d’expansion de sa flotte, en signant des accords avec Boeing et Airbus pour l’achat d’un total de 84 appareils. Ethiopian a transporté 723 000 tonnes de fret au cours de l’exercice 2022/23 terminé en juin, générant environ 2 milliards de dollars sur le chiffre d’affaires annuel total de 6,1 milliards de dollars de la compagnie aérienne. Elle dessert 133 destinations internationales avec à la fois une capacité de soute et 67 services de fret dédiés déployant plus de 140 avions.