L’hôtel Waldorf Astoria Rabat-Salé s’installera dans la Tour Mohammed VI

O Tower et Hilton ont officialisé la signature d’un contrat de gestion pour l’Hôtel Waldorf Astoria Rabat-Salé, qui ouvrira ses portes en 2025 au sein de la Tour Mohammed VI.

Cette collaboration marque l’arrivée d’une nouvelle référence de l’hôtellerie de luxe au Maroc, portée par l’enseigne prestigieuse Waldorf Astoria. Occupant les 18 derniers étages de la Tour Mohammed VI, de son 29ᵉ au 46ᵉ niveau, l’hôtel offrira une vue exceptionnelle sur le Bouregreg, les villes de Rabat et Salé, ainsi que sur l’Atlantique. Avec une hauteur de 250 mètres, la Tour est le point culminant du projet d’aménagement de la Vallée de Bouregreg et un symbole du programme « Rabat Ville Lumière, Capitale Marocaine de la Culture ».

L’établissement comptera 55 clés, réparties entre 11 chambres et 44 suites, ainsi qu’un éventail d’équipements premium : un espace de bien-être, une salle de bal (Ballroom), un lounge d’affaires ainsi que quatre restaurants offrant des expériences culinaires variées.

L’Hôtel Waldorf Astoria vise à répondre aux attentes des clientèles les plus exigeantes, en combinant innovation et savoir-faire marocain. Othman Benjelloun, président de O Tower, a exprimé son enthousiasme : « Associer la marque Waldorf Astoria à notre emblématique Tour Mohammed VI place cet hôtel parmi les fleurons de l’hôtellerie de luxe au Maroc, en Afrique et au-delà. Ce projet s’inscrit dans notre vision de faire de la Tour un moteur de développement régional et un ambassadeur du savoir-faire marocain. »

De son côté, Daniel Wakeling, vice-président Développement Luxe pour Hilton Europe et Afrique, a salué cette collaboration : « L’hôtel Waldorf Astoria Rabat-Salé, intégré à la Tour Mohammed VI, représente un projet visionnaire et une opportunité unique de renforcer l’attractivité du Maroc sur la scène internationale. »

L’arrivée de Waldorf Astoria à Rabat-Salé enrichira l’offre touristique et hôtelière de la capitale, consolidant sa position comme destination de choix pour le tourisme haut de gamme. Ce projet, à la fois iconique et stratégique, contribue également à promouvoir le savoir-faire marocain dans l’industrie de l’hospitalité.

L’ouverture de cet hôtel est attendue avec impatience en 2025, promettant une expérience inédite et un service d’exception.