La famille Abroun lâche la distribution en BtC pour essayer de sauver sa marque Goldvision

Clap de fin pour les activités de retail d’électroménager du groupe Abroun.

L’ex-roi de l’électroménager au Maroc semble avoir fait un choix douloureux entre ses deux activités historiques, à savoir le réseau de distribution sous enseigne Abroun qui, au faîte de sa gloire totalisait plus de 30 points de vente à travers tout le pays et les activités d’importation et distribution en gros de la marque propre de télévision Goldvision (dont la fabrication est sous-traitée aux usines du géant coréen LG). Entrées en redressement judiciaire en 2016 suite à l’accumulation d’une dette pharaonique de 400 millions de dirhams face à une baisse substantielle des ventes, les deux structures principales du groupe contrôlé par la famille Abroun auront eu finalement des destinées divergentes….pour l’instant.

L’ex-Président du MAT (Moghreb Atlético Tétouan) s’est résolu à jeter l’éponge pour le Groupe Abroun Gold TV SAT, dont le poids de la dette était le plus pesant et dont les perspectives semblaient des plus sombres. Cette entité qui a été dépossédée par voie judiciaire de plusieurs de ses actifs à cause de la mise en jeu des hypothèques entre les mains des créanciers, notamment les banques, a été déclarée récemment en liquidation judiciaire. Quant à Groupe Abroun Vision Nord qui détient la marque Goldvision, l’actionnaire a déposé auprès du syndic de redressement un plan de continuation à même de sortir de l’ornière cette structure qui comptait parmi ses clients des dizaines de revendeurs à travers le Maroc. Pour l’instant, rien ne filtre quant aux modalités du plan de continuation, mais selon des sources proches du dossier une recapitalisation ne devrait pas tarder à être mise en œuvre. A suivre !