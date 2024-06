Le grand-père italien de Jordan Bardella habite au Maroc et travaille comme menuisier

Dans une enquête exclusive, « Jeune Afrique » révèle des détails inédits sur les liens de Jordan Bardella, président du Rassemblement national, avec le Maghreb, et plus particulièrement avec le Maroc, où son grand-père paternel, Guerrino Bardella, réside et travaille comme menuisier.

Jordan Bardella, connu pour mettre en avant ses origines italiennes comme exemple d’assimilation réussie, a toujours tu les liens de sa famille avec le Maghreb. « Jeune Afrique » avait déjà exploré les origines algériennes de son arrière-grand-père, Mohand Séghir Mada, un immigré kabyle arrivé en France dans les années 1930. Aujourd’hui, l’enquête de nos confrères se penche sur Guerrino Bardella, le grand-père paternel de Jordan, qui a une histoire tout aussi captivante et qui nous concerne nous, Marocains.

Guerrino Bardella, né en 1944 à Avito, dans le Latium italien, est arrivé en France à Montreuil en 1960, cherchant un avenir meilleur. En 1963, il épouse Réjane Mada, fille de Mohand Séghir Mada, avec qui il aura un fils, Olivier Bardella, en 1968. Après son divorce avec Réjane, Guerrino s’installe au Maroc et épouse en secondes noces une Marocaine nommée Hakima.

Une nouvelle vie au Maroc

Le mariage avec Hakima signifie que Guerrino Bardella s’est converti à l’islam, une condition nécessaire pour épouser une citoyenne marocaine selon la loi en vigueur. Aujourd’hui, à 80 ans, Guerrino vit paisiblement à Casablanca, dans le quartier Bourgogne. « Jeune Afrique » note que son dernier titre de séjour au Maroc, obtenu pour « regroupement familial », a été délivré en 2016 pour une durée de 10 ans, indiquant qu’il ne s’agissait pas de son premier titre de séjour.

Connu pour ses talents de menuisier-ébéniste, Guerrino Bardella travaille principalement pour les expatriés et la bourgeoisie marocaine. Il est enregistré au royaume en tant que ressortissant italien et est une figure familière du restaurant du Cercle italien « Chez Massimo », où il rencontre souvent ses compatriotes.

Des relations familiales méconnues

L’enquête de « Jeune Afrique » laisse planer le mystère sur la nature des relations entre Jordan Bardella et son grand-père converti à l’islam. De même, les rapports de Jordan Bardella avec ses origines algériennes restent flous, le président du Rassemblement national n’ayant jamais évoqué publiquement cette partie de son héritage familial.