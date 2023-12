Réseaux sociaux. Sept Marocains dans le Top 100 des leaders et entrepreneurs d’Afrique francophone les plus influents

Ils sont sept Marocains à figurer dans la liste des 100 des leaders et entrepreneurs d’Afrique francophone les plus influents sur les réseaux sociaux. Nezha Alaoui, Social Innovator and Global Advocate for Women’s Empowerment, qui est sur le podium est la mieux positionnée parmi ses compatriotes dans ce classement établi par Favikon, startup spécialisée dans l’analyse des réseaux sociaux, en partenariat avec l’agence 35° Nord implantée en Côte d’Ivoire (filiale de 35°Nord).

Cette initiative qui vise à mettre en lumière l’impact des business leaders dans le paysage numérique africain. Selon l’agence 35° Nord, ces leaders et entrepreneurs d’Afrique francophone mis en avant dans ce classement, qui « mêlent conseils et innovation, proximité et pédagogie, plaidoyer et engagement, produisant un contenu utile, éditorialisé et à forte valeur ajoutée pour leurs communautés respectives n’hésitent pas à assumer le statut inspirant de rôle modèle, pour la jeunesse notamment ». Outre « leur notoriété ou leur popularité », ils « incarnent souvent un succès professionnel, une réussite dans le monde de l’entreprise ou une présence forte dans le débat d’idées. Ils contribuent ainsi de façon significative à l’essor du continent et à l’appropriation d’un narratif Made in Africa ».

Présente dans le trio de tête, Nezha Alaoui, Social Innovator and Global Advocate for Women’s Empowerment caracole à la 2ème place de ce classement. Innovatrice sociale et influenceuse d’impact, elle milite en faveur de l’autonomisation des femmes et est l’auteur d’un livre sur le rôle croissant des femmes dans le monde arabe. Elle est une conférencière et modératrice reconnue lors d’événements internationaux.

Six autres Marocains figurent dans ce Top 100 des leaders et entrepreneurs d’Afrique francophone les plus influents sur les réseaux sociaux. Il s’agit de Mehdi Alaoui (61 ème), un entrepreneur technologique, un business angel et un bâtisseur d’écosystème de startups africaines, Ismael Belkhayat (66 ème), un entrepreneur technologique et fondateur de Wib.co, le premier incubateur Web au Maroc.

Le Royaume est également représenté dans ce classement par Mehdi Mourabit (76 ème), un entrepreneur numérique qui consacre à aider les générateurs de leads à fonctionner de manière plus rentable, à gagner du temps, à réduire les coûts et à obtenir un meilleur retour sur investissement, Amine Zarouk (85 ème), un entrepreneur technologique et fondateur de Green OpenLab, une entreprise spécialisée dans l’innovation numérique dans l’industrie et l’agriculture durables.

Khadija Aammou (89 ème), fondatrice et PDG de Nidinnovation, une entreprise dédiée à la conduite du changement transformationnel et de l’innovation et Ismail Bellali (93 ème), ex-directeur général du Centre Monétique Interbancaire (CMI) et actuellement fondateur et PDG d’Unipay.ma.

Pour rappel, ce classement analyse la présence et l’influence de ces leaders sur Instagram, TikTok, YouTube, X (ex-Twitter) et LinkedIn, excluant Facebook selon la méthodologie Favikon. Le « score d’influence », allant jusqu’à 100, évalue la performance sur chaque réseau social via des indicateurs tels que la taille de l’audience, la croissance du compte et les niveaux d’engagement. Favikon propose également un « score d’autorité » global, prenant en compte des critères qualitatifs comme la présence active sur plusieurs plateformes, divisé en dix niveaux d’influence pour une évaluation complète de la notoriété de ces personnalités.