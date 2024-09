Network International s’implante au Maroc pour consolider sa présence en Afrique francophone

Network International, leader du commerce digital au Moyen-Orient et en Afrique, a officiellement annoncé son implantation au Maroc, marquant une nouvelle étape dans son expansion stratégique en Afrique francophone.

Avec plus de 30 ans d’expertise dans l’industrie des paiements, l’entreprise entend accélérer la digitalisation des transactions financières au Maroc en mettant à disposition des technologies avancées adaptées aux besoins des institutions financières et des entreprises locales.

Nandan Mer, PDG de Network International, a déclaré que « le Maroc représente une opportunité stratégique majeure en raison de son écosystème financier robuste et de son rôle de porte d’entrée vers l’Afrique francophone ». Il a ajouté que l’objectif de l’entreprise est de « simplifier le commerce et rendre les paiements plus accessibles et inclusifs pour tous ».

Cette nouvelle implantation à Casablanca vient renforcer la présence de Network International sur le continent africain, ajoutant un hub régional pour soutenir la transformation des paiements numériques dans la région. Reda Helal, directeur général du Groupe– Processing, Africa et co-directeur du Groupe Processing, a précisé que l’entreprise s’appuiera sur des talents locaux et des solutions innovantes pour favoriser l’adoption des paiements digitaux, tout en respectant les régulations locales.

L’expansion de Network International au Maroc survient à un moment où le marché des paiements dans le pays est en pleine croissance. Le secteur devrait connaître un développement notable, notamment à l’approche d’événements majeurs tels que la Coupe d’Afrique des Nations 2025 et la Coupe du Monde de la FIFA 2030, qui stimuleront la demande pour des solutions de paiement efficaces.

Présent dans plus de 50 marchés, Network International mettra à profit son expérience en matière d’adaptation à différents environnements réglementaires pour aider les institutions financières marocaines à améliorer l’expérience utilisateur et à offrir des solutions de paiement innovantes aux consommateurs et commerçants du pays.