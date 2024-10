Moroccan Social Innovation Awards 2024 ou l’art de mettre en lumière les initiatives de l’ombre

Le 17 octobre 2024, le WeXchange Forum, organisé par la Fondation Abdelkader Bensalah, a marqué la 2e édition des Moroccan Social Innovation Awards. Une cérémonie qui s’est tenue à Casablanca dans une ambiance de reconnaissance et de fierté.

Placée sous le thème « Le tiers-secteur au cœur des transformations porteuses de progrès social », cette soirée a été l’occasion de distinguer les acteurs de la société civile qui, à travers des projets innovants, apportent leur contribution au développement socio-économique.

Le tiers-secteur, une brique à l’édifice du développement

Lors de l’ouverture de la cérémonie, Tarek Maâroufi, directeur général de la Fondation Abdelkader Bensalah, a pris la parole pour revenir sur la genèse de ces prix et leur importance. « Nous avons lancé ces prix pour reconnaître et récompenser l’effort du tiers-secteur dans le développement du Maroc. Ce secteur, souvent invisible, joue un rôle crucial dans l’innovation sociale et la résolution des défis les plus pressants, notamment ceux liés aux populations et territoires les plus fragilisés », a-t-il expliqué. Selon lui, l’objectif est non seulement de rendre visible le travail des associations, mais aussi d’inciter les acteurs publics et privés à investir dans des projets à fort impact social.

Lire aussi | Le Maroc gagne 4 places au Global Innovation Index, 2ème en Afrique

Il a ensuite souligné le processus rigoureux qui a mené à la sélection des lauréats : « Nous avons reçu plus de 160 candidatures cette année. Un comité d’évaluation a passé en revue chaque projet pour aboutir à une présélection de 17 finalistes. Parmi eux, ce soir, sept lauréats seront primés dans diverses catégories, notamment l’éducation, la santé, l’inclusion sociale, l’environnement, et bien d’autres », a précisé Tarek Maâroufi.

Des projets à fort impact

Les Moroccan Social Innovation Awards visent à célébrer les associations dont les initiatives contribuent à transformer la société. Parmi les lauréats de cette année, A Better Tomorrow (ABT) s’est distinguée dans la catégorie Éducation pour ses efforts dans l’accompagnement scolaire des enfants en milieu rural. L’association travaille à combler les lacunes éducatives en recrutant des enseignants locaux pour offrir des cours de soutien scolaire.

Dans la catégorie Santé, l’Association Marocaine Médicale de Santé (AMMS) a été récompensée pour son programme de sensibilisation et de prévention contre les maladies chroniques dans les zones rurales reculées. « Ce prix va nous permettre de continuer à renforcer nos efforts sur le terrain, où les besoins médicaux sont immenses », a déclaré un représentant de l’AMMS après avoir reçu le trophée.

L’un des moments les plus émouvants de la soirée a été la remise du prix dans la catégorie Inclusion, décerné à l’association La Maison du Nouveau Départ, un centre de désintoxication pour les enfants en situation de rue. « Ce prix va les encourager à persévérer dans leur travail. Certains de nos jeunes sont devenus des voltigeurs de niveau mondial », a expliqué fièrement le responsable du centre. Ce projet, premier du genre au Maroc, accompagne des enfants issus de milieux difficiles, souvent en proie à des problèmes de drogue, en leur offrant une seconde chance à travers l’éducation et la formation professionnelle.

Lire aussi | L’innovation : un puissant levier économique pour le Maroc

Dans la catégorie Environnement, l’Association Aïcha a été primée pour son programme de gestion durable de l’eau dans les zones arides. « Nous avons travaillé avec des agriculteurs locaux pour introduire des techniques d’irrigation plus respectueuses de l’environnement, tout en assurant la sécurité alimentaire des familles rurales », a déclaré le président de l’association.

L’association 100% Maman a été récompensée dans la catégorie Digital pour ses efforts visant à utiliser les technologies numériques pour améliorer l’accès à l’information et aux services pour les mères célibataires. Ce projet innovant a permis à des milliers de femmes de bénéficier de formations en ligne, les aidant ainsi à devenir financièrement autonomes.

Le Coup de cœur et le Grand prix

Parmi les distinctions les plus attendues, le Coup de Cœur du Jury a été décerné à l’association Premier Pas, qui œuvre pour l’insertion des jeunes handicapés dans le milieu professionnel. L’impact de leur travail a particulièrement impressionné le jury. The National Institute for Innovation and Advanced Technology, qui travaille à l’élaboration de solutions technologiques pour améliorer la qualité de vie des personnes vulnérables, a également été honoré lors de cette cérémonie.

Le Grand Prix des Moroccan Social Innovation Awards a été attribué à la Coopérative Jnane Amir, une structure qui œuvre dans l’agriculture durable et la production biologique. Ce projet a non seulement permis de créer des emplois dans des régions marginalisées, mais il a aussi contribué à promouvoir un modèle de développement économique respectueux de l’environnement.

Un modèle à soutenir et à suivre

Tout au long de la cérémonie, les intervenants ont souligné l’importance de soutenir et de renforcer le rôle du tiers-secteur dans la mise en œuvre du Nouveau Modèle de Développement (NMD) du Maroc. « Le tiers-secteur a toujours été un pilier fondamental de la société marocaine. Aujourd’hui, avec les défis du changement climatique, des inégalités sociales et des évolutions technologiques, son rôle est plus crucial que jamais », a déclaré Saâdia Slaoui Bennani, représentante de la CGEM.

Les discussions ont également mis en lumière les défis auxquels font face les associations, notamment en termes de financement et de reconnaissance. « Nous savons que les projets ne peuvent pas se développer seuls. Ils ont besoin d’un soutien financier et d’un accompagnement durable. Ce prix vise à créer cet élan, en incitant les acteurs publics et privés à investir dans des initiatives qui ont un véritable impact social », a insisté Tarek Maâroufi.

La cérémonie s’est achevée avec la promesse que ces initiatives ne sont que le début d’un mouvement plus large pour dynamiser le tiers-secteur et renforcer son rôle dans l’économie sociale et solidaire du pays. « En soutenant ces innovateurs sociaux, nous soutenons la construction d’un Maroc qui n’oublie personne et qui avance avec tous ses enfants », a fini par conclure Tarek Maâroufi.