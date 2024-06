Lettre ouverte à Monsieur Mohamed Mhidia, Wali de la Région Casablanca – Settat, Gouverneur de la Préfecture de Casablanca

Saad Abid*, président de l’Association Bahri, notoirement connue pour ses initiatives écologiques d’intérêt général, adresse une lettre ouverte à Monsieur Mohamed Mhidia, Wali de la Région Casablanca – Settat, exprimant son désarroi suite à l’injustice de l’éviction de son association de la plage de Madame Chaoual.

Monsieur le Wali,

Nous, l’Association Bahri, œuvrons depuis octobre 2010 à la protection de l’environnement au Maroc en organisant des opérations de nettoyage de plages et des campagnes de sensibilisation dans plus de douze villes. Depuis juin 2023, nous avons lancé l’initiative « Clean & Play » sur la plage de Madame Chaoual, permettant à chaque bénévole de profiter gratuitement d’activités sportives, éducatives et culturelles après une heure de bénévolat.

Cette initiative permet non seulement de maintenir la plage propre tout au long de l’année, mais aussi de former une nouvelle génération de jeunes à l’importance de la protection de l’environnement et du bénévolat. Notre travail a été reconnu lors de la dernière cérémonie du Prix Littoral Durable de la Fondation Mohamed VI pour la protection de l’environnement, en juin 2023, où nous avons reçu un prix dans la catégorie « Éducation et Jeunesse » remis par Son Altesse Royale la Princesse Lalla Hasnaa. De plus, notre initiative a été saluée par la Première Dame des États-Unis, Dr. Jill Biden, lors de sa visite au Maroc en juin 2023, ainsi que par d’autres personnalités de haut rang.

Nous avons levé des fonds importants grâce à des partenaires tels que le « FORD FUND », « CMA CGM » et « OCBM », ce qui nous permet de disposer des équipements nécessaires pour maintenir la plage propre tout au long de l’année. Nous avons également accumulé une expertise et une reconnaissance au cours de nos quatorze années d’existence, ayant remporté plusieurs prix nationaux et internationaux, dont trois fois le Trophée Littoral Durable de la Fondation Mohamed VI pour la protection de l’environnement, le Prix Hassan II de l’Environnement en 2021, et le prix de la Décennie Social Innovation & Change décerné par le Département américain en 2021, notamment par l’envoyé spécial du président des USA, John Kerry.

Entre juin et décembre 2023, nous avons enregistré la participation de plus de 4300 personnes, dont beaucoup d’enfants issus de milieux défavorisés. Tout était gratuit, y compris l’accès aux transats, parasols, activités sportives (surf, beach soccer, beach volley, yoga, cross training) et activités éducatives (cours de photographie, cours d’anglais, ateliers pédagogiques).

Cependant, à notre grande surprise, nous avons été éjectés de la plage de Madame Chaoual le 24 décembre 2023, malgré les assurances de la Maire de Casablanca, Mme Nabila Rmili, en juillet 2022, concernant une autorisation pour l’occupation temporaire du domaine public. Nous avons déposé une demande au Ministère de l’Équipement à Casablanca, mais on nous a informés qu’une convention entre le Ministère et la ville de Casablanca laissait la gestion de la plage à cette dernière.

Nous savons que Sa Majesté le Roi Mohammed VI accorde une attention particulière à la jeunesse marocaine et à son épanouissement. Son engagement indéfectible envers la promotion des initiatives éducatives et environnementales en témoigne. Le soutien royal à de telles actions démontre la volonté de Sa Majesté de préparer une génération consciente de ses responsabilités envers son pays et son environnement. Nous sommes convaincus que cette sollicitude royale est un encouragement puissant pour tous ceux qui, comme nous, travaillent au quotidien pour un Maroc plus propre et plus vert.

En outre, la politique environnementale prônée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI place le développement durable au cœur des préoccupations nationales. Sous son impulsion, le Maroc a pris des mesures audacieuses pour lutter contre le changement climatique, promouvoir les énergies renouvelables et préserver les ressources naturelles. Ces initiatives, telles que la stratégie énergétique nationale et les efforts pour reboiser et protéger les écosystèmes, reflètent la vision royale d’un Maroc résilient et respectueux de l’environnement. L’initiative « Clean & Play » s’inscrit parfaitement dans cette dynamique en offrant aux citoyens, et en particulier aux jeunes, une opportunité concrète de contribuer à la préservation de leur environnement tout en bénéficiant d’activités enrichissantes.

Monsieur le Wali, vous êtes reconnu pour votre réactivité, votre engagement envers la jeunesse et votre soutien aux initiatives citoyennes d’utilité publique. Votre arrivée à Casablanca a déjà apporté des changements significatifs, et nous avons beaucoup d’espoir en votre capacité à combattre cette injustice et à nous aider à trouver une solution à cette situation qui échappe à notre contrôle.

Nous souhaiterions avoir l’opportunité de vous présenter notre initiative en personne et obtenir votre soutien pour avancer ensemble pour le bien de notre ville et de notre pays. Nous contribuons à sensibiliser et à éduquer la future génération de nos concitoyens pour qu’ils prennent soin de l’espace public.

Dans l’attente de votre réponse, nous vous prions de croire, Monsieur le Wali, en l’assurance de notre très haute considération.

* Saad Abid est un activiste, ancien champion du Maroc de surf et président de l’Association Bahri. Il est reconnu à la fois au niveau national et international pour son engagement en faveur de la protection du littoral. Il a remporté le 19 juin 2024, aux Pays-Bas, le premier prix du « Ocean Love Innovation Award » parmi des participants de 38 pays.