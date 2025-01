TotalEnergies met en service les centrales solaires de cinq sites Safran au Maroc

TotalEnergies Renewables Distributed Generation a mis en service des systèmes photovoltaïques sur cinq sites de Safran au Maroc.

Ces installations permettront de produire 2400 MWh d’énergie renouvelable par an, contribuant ainsi à la réduction de l’empreinte carbone des sites concernés.

Les cinq sites en question comprennent Matis Aerospace, une joint-venture entre Safran Electrical & Power et Boeing, ainsi que Safran Aircraft Engines Services Maroc, Safran Electronics & Defense, Safran Engineering Services Maroc, et Safran Aerosystems Maroc. Cette initiative s’inscrit dans la volonté de Safran de réduire son empreinte environnementale et d’augmenter son efficacité énergétique, en ligne avec les objectifs globaux du groupe visant à adopter des solutions énergétiques durables.

Le projet, mené par TotalEnergies Renewables Distributed Generation, a vu l’installation de 2600 panneaux solaires, couvrant environ 30% des besoins en électricité annuelle de ces sites. Grâce à cette initiative, Safran pourra économiser près de 1700 tonnes de CO₂ chaque année. TotalEnergies a assuré la conception, l’installation, ainsi que la mise en service des systèmes photovoltaïques, garantissant ainsi une performance énergétique optimale et une fiabilité à long terme.

« Ce projet avec Safran illustre notre engagement à fournir des solutions énergétiques fiables et durables aux entreprises au Maroc. Nous continuerons à accompagner nos clients en leur proposant des solutions solaires adaptées à leurs besoins », a déclaré Hamady SY, Directeur Général de TotalEnergies Renewables Distributed Generation pour le Moyen-Orient et l’Afrique.

De son côté, Nathalie Stubler, Directrice Groupe Développement durable de Safran, a souligné que cette collaboration avec TotalEnergies renforce l’engagement du groupe en faveur de l’efficacité énergétique, en particulier sur ses sites marocains. « Cette initiative s’inscrit dans notre stratégie globale pour réduire notre empreinte carbone », a-t-elle ajouté.