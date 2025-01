L’ambassadeur marocain à Pékin expose à la télévision chinoise l’avenir du partenariat avec la Chine [Vidéo]

Lors d’un entretien exclusif avec CGTN, Abdelkader El Ansari, Ambassadeur du Maroc en Chine, a mis en avant les aspects stratégiques des relations sino-marocaines. Aspects qu’il a inscrits dans le cadre du 25e anniversaire du FOCAC qui constitue, selon lui, un levier essentiel pour consolider les liens bilatéraux et promouvoir des projets conjoints.

L’Ambassadeur a qualifié le Forum de coopération sino-africaine (FOCAC) de plateforme fondamentale dans les relations entre la Chine et les pays africains, célébré lors d’un sommet en septembre dernier à Pékin. Ce cadre permet non seulement d’évaluer les progrès réalisés dans les relations sino-africaines, mais aussi de tracer une feuille de route stratégique pour les années à venir.

« Il s’agit d’un cadre très important de coopération entre la Chine et les pays africains. Il permet d’évaluer les relations entre les deux parties et de tracer une feuille de route pour la coopération future », a-t-il déclaré.

Le Maroc, en tant que membre actif de la famille africaine, joue un rôle prépondérant dans ce forum. L’ambassadeur a mis en avant la contribution du Royaume dans le développement de programmes de coopération triangulaire, qui bénéficient directement aux partenaires africains. « Nous nous impliquons également dans le développement de programmes de coopération triangulaire au bénéfice de nos partenaires africains », a-t-il ajouté, soulignant l’engagement constant du Maroc en faveur d’une coopération solidaire et inclusive.

Des perspectives prometteuses

Abdelkader El Ansari a évoqué les ambitions partagées pour 2025 et au-delà, mettant en lumière l’optimisme entourant l’évolution des relations bilatérales. Le dialogue politique et diplomatique continu entre les deux pays a permis d’atteindre une convergence des vues sur des questions fondamentales et d’intensifier les échanges économiques.

« Nous envisageons nos relations avec beaucoup d’ambition et d’enthousiasme. Il existe un dialogue politique et diplomatique continu entre les deux pays. Nous constatons une très grande convergence de vues sur toutes les questions fondamentales et existentielles qui concernent notre pays », a-t-il affirmé.

Des initiatives concrètes viennent renforcer cette coopération, notamment l’ouverture imminente de deux nouvelles lignes aériennes directes reliant Casablanca à Pékin et Shanghai. Ces liaisons faciliteront les échanges humains et économiques, contribuant à l’approfondissement des relations bilatérales. « Ces initiatives, ainsi que les nombreuses visites de haut niveau prévues, reflètent notre volonté d’élever nos relations bilatérales au niveau souhaité par Sa Majesté le Roi Mohammed VI et Son Excellence le Président Xi Jinping », a ajouté l’Ambassadeur.

Investissements chinois : le Maroc, une destination de choix

L’Ambassadeur a ensuite détaillé l’attractivité du Maroc pour les investisseurs chinois, soulignant que la Chine est le troisième partenaire commercial mondial du Royaume et son premier partenaire économique en Asie depuis 2016. Cette dynamique repose sur des facteurs solides, tels que la stabilité politique, la position géographique stratégique du Maroc et ses nombreux accords de libre-échange.

Ces accords permettent aux produits fabriqués au Maroc, avec une valeur ajoutée de 40 à 60 %, d’accéder à plusieurs marchés internationaux avec des conditions préférentielles. « Pour l’instant, des dizaines de sociétés chinoises sont installées au Maroc. Mais beaucoup d’autres manifestent leur intérêt pour des secteurs variés, comme l’automobile, les énergies renouvelables, le textile et les infrastructures », a précisé l’Ambassadeur.

Il a également évoqué les opportunités offertes par les appels d’offres marocains pour des projets de grande envergure dans le domaine des infrastructures et de l’industrie. Ces initiatives renforcent l’attractivité du Maroc, le positionnant comme une plateforme incontournable pour les investisseurs étrangers, notamment chinois.

Renforcer la coopération Sud-Sud : un impératif partagé

Un autre aspect central abordé par Abdelkader El Ansari est le rôle du Maroc et de la Chine dans le cadre du « Sud global ». Ce concept, regroupant les pays en développement, illustre une solidarité accrue pour bénéficier de la croissance économique mondiale et promouvoir un multilatéralisme équitable.

« Le Maroc et la Chine partagent des visions convergentes, aspirant à un monde plus juste, plus solidaire et où règne la sécurité », a-t-il déclaré en insistant sur la coopération des deux nations au sein des organisations internationales pour promouvoir des initiatives communes, notamment en faveur du développement de l’Afrique.

Le Maroc, de par sa position géographique et sa politique étrangère, est une passerelle entre l’Afrique et les partenaires internationaux, en particulier la Chine. « Le Maroc joue un rôle de pont stratégique pour l’accès à l’Afrique, en particulier dans les régions Ouest et Centrale », a-t-il ajouté.

Un avenir prometteur pour le partenariat sino-marocain

Réitérant l’engagement des deux pays à poursuivre et à renforcer leur partenariat stratégique, M. El Ansari a mis en avant les fondements communs d’une relation durable et fructueuse. « Le Maroc et la Chine entretiennent d’excellentes relations fondées sur le respect mutuel, la solidarité, la confiance et la crédibilité », conclut l’Ambassadeur du Maroc en Chine.