Officiel: La CAN 2025 débutera bien en décembre, Motsepe remercie SM le Roi

Le Comité Exécutif de la Confédération Africaine de Football (CAF) a annoncé, vendredi, les dates de l’édition 2025 de la Coupe d’Afrique des Nations CAF TotalEnergies qui se déroulera au Maroc.

La CAN CAF TotalEnergies Maroc 2025 est programmée comme suit :

Match d’ouverture : Dimanche 21 décembre 2025

Finale : Dimanche 18 janvier 2026

Le Comité exécutif de la CAF a également annoncé les dates de la Coupe d’Afrique des Nations féminine CAF TotalEnergies qui sera également organisée au Maroc.

La CAN Féminine CAF TotalEnergies est programmée comme suit :

Match d’ouverture : Samedi 5 juillet 2025

Finale : Samedi 26 juillet 2025

Patrice Motsepe, le Président de la CAF, a déclaré : « Je suis confiant que la Coupe d’Afrique des Nations CAF TotalEnergies, Maroc 2025 sera une grande réussite et la meilleure CAN dans l’histoire de cette compétition. Je suis également impressionné par l’évolution du football féminin en Afrique et je m’attends à ce que la CAN Féminine, Maroc 2024 connaisse un immense succès. L’annonce des dates de la CAN CAF TotalEnergies Maroc 2025 a pris beaucoup plus de temps que prévu, car il y a eu des discussions complexes et parfois difficiles avec diverses parties intéressées, au vu des calendriers des matches internationaux et nationaux. »

La CAF s’est engagée à protéger et à promouvoir les intérêts des joueurs africains, jouant dans des clubs européens et dans le monde. La CAF s’est également engagée à construire des relations mutuellement bénéfiques avec l’ECA, l’UEFA, les autres confédérations de football ainsi qu’avec la FIFA. Nous continuerons à travailler pour garantir le développement et s’assurer que le football africain est plus compétitif au niveau mondial et parmi les meilleurs au monde.

Motsepe a ajouté : « La CAF est reconnaissante envers Sa Majesté le Roi Mohamed VI du Maroc, à la Fédération Royale Marocaine de Football (« FRMF ») et à son Président Fouzi Lekjaa, au gouvernement et au peuple marocains pour l’accueil de la CAN CAF TotalEnergies Maroc 2025 et de la CAN Féminine CAF TotalEnergies Maroc 2024″.

Le président de la Fédération Royale Marocaine de Football, Fouzi Lekjaa, a indiqué que « la CAN CAF TotalEnergies Maroc 2025 sera une excellente plateforme pour honorer l’Afrique et que le Maroc offrira les meilleures conditions pour accueillir le reste de l’Afrique et du monde ».