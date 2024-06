Olivier Aptel quitte Rabat Business School

Après presque une décennie à son poste, Olivier Aptel quitte la Direction de Rabat Business School.

Olivier Aptel a annoncé son départ de la direction de Rabat Business School. Il remplacera, dès septembre 2024, Philippe Jamet entant que directeur général de Paris School of Business. Il aura notamment pour mission de poursuivre le plan stratégique d’envergure Horizon 2028 déployé par son prédécesseur, de piloter l’installation de Paris School of Business sur son nouveau campus parisien et d’obtenir l’accréditation EQUIS.

Pour rappel, Olivier Aptel est une des personnalités qui a marqué le paysage de l’enseignement supérieur français et international depuis 25 ans, pilotant et contribuant au développement de business schools françaises et marocaines. Diplômé d’un doctorat en sciences de gestion, il dispose d’une solide expertise dans les domaines du management stratégique.

Il a occupé des postes de direction à NEOMA et à Audencia avant de prendre la direction générale de Rennes School of Business en 2006. Sous son leadership, l’école a obtenu des accréditations prestigieuses telles qu’EQUIS, AMBA et AACSB, et s’est également illustrée par la création de programmes novateurs en collaboration avec des institutions partenaires et des entreprises, renforçant ainsi les liens entre l’éducation et le monde professionnel.