Bon à savoir. Comment estimer la valeur de votre terrain ?

Estimer la valeur de votre terrain est essentiel pour bien préparer une vente ou un projet de développement. La méthode d’estimation varie en fonction de la zone où se trouve le terrain : zone villa ou zone immeuble. Voici un aperçu des méthodes couramment utilisées.

Estimation en Zone Villa

Méthode par Comparable : Cette méthode consiste à comparer votre terrain à des terrains similaires qui ont été récemment vendus dans la même zone. On examine des critères tels que la superficie, la localisation, et les caractéristiques spécifiques du terrain.

Exemple de calcul : Si un terrain de 500 m² s’est vendu à 2. 500.000 DH dans votre quartier, et que votre terrain a une superficie de 600 m², vous pouvez estimer sa valeur en fonction du prix au mètre carré de la vente comparable : Prix estimé du terrain =2.500.000 DH/ 500 m²×600 m²=3.000.000 DH

Lire aussi | IMMOSCOPIES. Crise du foncier résidentiel. Entre croissance démographique et pression immobilière

Méthode du Sol par Construction : Cette méthode évalue la valeur du terrain en considérant la valeur actuelle de la maison ou des structures présentes, si elles existent, et le coût de remplacement de ces structures, en tenant compte de leur état.

Exemple de calcul : Si le coût de remplacement d’une maison sur le terrain est estimé à 1.000/000 DH et que la maison est en bon état (80% de sa valeur), et le terrain nu est évalué à 2. 000.000 DH, la valeur totale serait :

Valeur de la maison=

1.000.000 DH×0.8=800.000 DH

Valeur totale du terrain= 2.000.000 DH+800.000 DH=2.800.000 DH

Estimation en Zone Immeuble

Méthode du Bilan Promoteur : Cette méthode consiste à estimer la valeur du terrain en fonction de la rentabilité potentielle d’un projet immobilier. On calcule le chiffre d’affaires potentiel de l’immeuble à construire et on en déduit les coûts de construction, les autres frais et la marge du promoteur.

Lire aussi | IMMOSCOPIES. Au quartier CIL, les prix de l’immobilier varient du simple au double [Cartographie]

Exemple de calcul : Imaginons que vous pouvez construire un immeuble de 10 appartements vendus à 1.000.000 DH chacun, soit un chiffre d’affaires potentiel de 10.000.000 DH. Les coûts de construction sont estimés à 4.000.000 DH et d’autres frais (autorisations, taxes, etc.) à 1.000.000 DH. On estime que le promoteur réalise une marge brute de 15% soit 1.500. 000 DH.

La valeur du terrain serait la différence entre le chiffre d’affaires potentiel, les coûts et la marge :

Valeur du terrain = 10.000.000 – 4.000.000 – 1.000.000 – 1.500.000 = 3.500.000 DH