Le capital-risqueur marocain EmergingTech Ventures s’apprête à lever 40 millions de dollars pour soutenir les startups

Sidi Mohammed Zakraoui, Meriem Zaïri et Abdelouahid Benlamlih ont acquis Seaf Morocco Capital Partners en 2022, avant de le rebaptiser EmergingTech Ventures. Deux ans après, ils sont sur le point de lever auprès de la Société financière internationale (IFC) 40 millions de dollars (400 millions de DH) pour leur deuxième fonds, EmergingTech Ventures Fund II (Emtech II) afin d’investir dans des startups en démarrage au Maroc et dans d’autres marchés émergents d’Afrique.

EmergingTech Ventures, une société marocaine de capital-risque, qui cherche à lever 60 millions de dollars (avec un plafond de 80 millions de dollars) pour soutenir les startups technologiques en démarrage au Maroc et dans d’autres marchés émergents d’Afrique, peut compter sur la Société financière internationale (IFC). Cette filiale du Groupe de la Banque mondiale envisage d’investir 4 millions de dollars dans le deuxième fonds, EmergingTech Ventures Fund II (Emtech II) géré par le capital-risqueur marocain. Le Conseil d’administration de l’IFC devrait valider ce financement lors de sa réunion prévue le 5 juillet prochain.

Le fonds, géré par EmergingTech Ventures SA (anciennement Seaf Morocco Capital Partners), se concentrera sur les startups technologiques dans des secteurs tels que la DeepTech, la HealthTech, la Fintech, l’EdTech, l’Agritech et la cybersécurité. Il prévoit d’investir dans une vingtaine de sociétés, principalement dans le cadre de tours de pré-série A et de série A.

Ce nouveau fonds fait suite à la transformation réussie de Seaf Morocco Capital Partners en EmergingTech Ventures en 2022, après que l’équipe de direction, dirigée par Meriem Zaïri, Abdelouahid Benlamlih et Sidi Mohammed Zakraoui, a acquis la totalité du capital de la société. Ce changement a souligné l’engagement de l’entreprise à favoriser l’innovation technologique et à soutenir les entrepreneurs marocains et africains d’une manière générale.

L’investissement de l’IFC souligne l’intérêt croissant pour l’écosystème du capital-risque nord-africain et le potentiel des gestionnaires de fonds locaux comme EmergingTech Ventures à stimuler l’innovation et la croissance économique. Selon la filiale du Groupe Banque mondiale, « le développement de gestionnaires de fonds locaux, soutenus par un capital institutionnel, capables de soutenir les activités de pré-série A et de série A, sera crucial pour approfondir l’écosystème du capital-risque dans la région et stimuler le financement des startups en croissance ».

Avec ce nouveau fonds, EmergingTech Ventures entend poursuivre sa mission de stimulation de l’innovation technologique et d’accompagnement de la croissance des startups au Maroc et au-delà. Il se positionne dans la droite ligne d’une nouvelle génération de sociétés de gestion de fonds qui ont la conviction que le Venture Capital doit être mis au service du développement du Royaume et du continent africain.