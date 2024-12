Charbon. Le trader suisse Flame gagne trois gros contrats auprès de l’ONEE en l’espace de sept mois

Après avoir remporté en avril dernier un contrat de fourniture de charbon vapeur d’une valeur de 18,2 millions de dollars pour la centrale thermique de Jerada, le groupe de négoce suisse Flame SA a décroché deux nouveaux contrats avec l’Office national de l’électricité et de l’eau potable (ONEE). Le 15 novembre, il a été désigné vainqueur de deux appels d’offres pour fournir et livrer du charbon vapeur destiné à la centrale thermique de Jerada, située dans la région orientale, ainsi qu’à celle de Mohammedia, pour pour un montant de plus de 26,5 millions de dollars.

Détails des deux nouveaux contrats

Le premier contrat concerne la fourniture de 120 000 tonnes de charbon vapeur pour la centrale thermique de Mohammedia. D’une valeur de 12,9 millions de dollars, ce marché permettra de répondre aux besoins énergétiques de la centrale située près de Casablanca. Le second contrat porte sur un montant de 13,59 millions de dollars pour la fourniture et la livraison de 120 000 tonnes de charbon vapeur destiné à la centrale thermique de Jerada, près de l’ancienne mine de charbon à Hassi Blal. En tout, Flame SA encaissera un total de 26,5 millions de dollars pour ces deux transactions.

En avril dernier, Flame SA avait déjà signé un contrat similaire pour la centrale de Jerada, d’une valeur de 18,2 millions de dollars, portant sur la livraison de 160 000 tonnes de charbon. Ce contrat illustre la relation continue entre Flame SA et l’ONEE pour la fourniture de charbon vapeur, essentiel pour la production d’électricité.

Spécialisé dans la commercialisation de charbon thermique, de charbon métallurgique (coke) et de coke de pétrole, le groupe Flame est un fournisseur régulier de l’ONEE, notamment pour la production d’électricité à partir de charbon vapeur. La centrale thermique de Jerada, mise en service en 2017, dispose d’une capacité installée de 350 MW et contribue à hauteur de 7 % de la demande nationale d’électricité au Maroc. Ce projet a été réalisé pour un coût de plus de 3 milliards de DH.

La centrale de Jerada, qui remplace l’ancienne centrale inaugurée en 1971 et qui est désormais hors service, a été construite par l’entreprise chinoise SEPCO III, avec un financement de 85 % assuré par la banque chinoise China Eximbank. Actuellement, l’ONEE a lancé une consultation pour le démantèlement de l’ancienne centrale thermique, avec l’objectif de récupérer les matériaux et métaux pour valorisation et de lancer l’appel d’offres pour les travaux de déconstruction.

La centrale thermique de Mohammedia, située en bordure du littoral atlantique et à proximité de la raffinerie de la Samir, est l’unité de production la plus importante du pays après celle de Jorf Lasfar. Ce positionnement stratégique fait de la ville des Roses un point clé pour la consommation électrique au Maroc.