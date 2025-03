Ministère des Finances. Omnidata assurera la maintenance du système d’endettement et de la trésorerie  pour 4,5 millions de DH

Omnidata a été choisie pour assurer la maintenance du système Tadbir, qui gère l’endettement et la trésorerie du ministère de l’Économie et des Finances. La société, dirigée par Saïd Rkaibi, a remporté l’appel d’offres international pour un montant de plus de 4,5 millions de DH TTC.

Le contrat de maintenance du système Tadbir, dédié à la gestion intégrée de l’endettement et de la trésorerie du ministère de l’Économie et des Finances, a été attribué à Omnidata pour un montant total de 4 510 560 DH TTC. Cette décision fait suite à l’appel d’offres international lancé le 4 février dernier, où Omnidata a été retenue après que la commission a jugé son offre « la plus avantageuse sur le plan économique » le 28 mars 2025.

Le rôle stratégique du système Tadbir

Le système Tadbir est un outil essentiel pour le suivi et la gestion des engagements financiers du Maroc, permettant de garantir une surveillance rigoureuse des flux budgétaires, des échéances de la dette publique et des obligations du Trésor. Sa maintenance est cruciale pour maintenir la fluidité des opérations financières et assurer la continuité du service public dans ce domaine stratégique.

Un leader dans le secteur technologique

Fondée en 1989 par Saïd Rkaibi, Omnidata a débuté par la distribution et le support des produits Oracle au Maroc. Aujourd’hui, l’entreprise est un acteur majeur dans l’intégration de solutions logicielles et matérielles. En 1992, elle a élargi son offre avec des services à forte valeur ajoutée, notamment la formation sur les technologies Oracle et l’intégration de progiciels autour de l’ERP Oracle EBS.

Une croissance soutenue et une présence internationale

À partir de 2002, Omnidata a participé à de grands projets informatiques au Maroc et à l’international, devenant précurseur dans l’offshore en réalisant des projets pour des entreprises européennes. Parmi ses réalisations phares, on compte la refonte du système d’information des Douanes marocaines et la mise en place de la Comptabilité bancaire pour Bank of Africa.

En 2007, Omnidata a fusionné avec Cap’Info, un autre intégrateur de renom, ce qui lui a permis d’élargir son offre et d’accroître sa part de marché. Depuis cette fusion, elle a créé plusieurs filiales spécialisées, dont OmniAcademy, dédiée à la formation, OmniShore, pour le développement d’applications spécifiques, et OmniBusiness Solutions, qui intègre des solutions en Business Intelligence, Big Data et cybersécurité.

Aujourd’hui, Omnidata maintient plus de 100 sites majeurs au quotidien grâce à son équipe de support dédiée, consolidant ainsi son rôle de leader dans le secteur des services informatiques au Maroc.