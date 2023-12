Datacenters. Le nouveau chouchou des investisseurs

Ce marché pèse près de 600 millions de dollars en 2023, avec un potentiel de croissance de 4,5% en 2027. Medasys, N+one, Maroc Telecom et Inwi détiennent plus de 84% du marché.

Selon le rapport « Morocco Data Center Market – Investment Analysis & Growth Opportunities 2021-2026 », le marché marocain des datacenters fait partie des marchés à croissance rapide du continent africain et devrait connaître selon les prévisions une croissance annuelle moyenne de 6% jusqu’en 2026 pour atteindre 328 millions de dollars d’investissements. L’impulsion donnée par le gouvernement aux projets de transformation digitale dans le cadre de la stratégie nationale du numérique est un facteur non-négligeable qui va contribuer à l’essor des datacenters au Maroc. Au niveau mondial, le nombre de datacenters dépasse aujourd’hui les 8 millions alors qu’ils n’étaient que 500.000 en 2019.

En 2022, les dépenses consacrées aux datacenters au niveau mondial ont été estimées à 212 milliards de dollars américains avec une progression de 11,1% par rapport à 2021 et devraient atteindre 222 milliards de dollars américains en 2023. Le marché est donc appelé à connaître une croissance soutenue les prochaines années avec le développement du cloud et l’évolution permanente des demandes de capacités de stockage et de consommation de données. Par ailleurs, il faut noter que ce secteur depuis quelques années est devenu un eldorado d’investissement.

Au niveau mondial, les revenus attendus de ce marché devraient afficher un taux de croissance annuel cumulé (TCAC) sur la période 2023-2027 de 4,66% et un volume de marché de 342,10 milliards de dollars américains en 2023 pour atteindre plus de 410 milliards de dollars américains à l’horizon de 2027.

Au Maroc, ce secteur affiche un dynamisme incroyable. C’est ce qui ressort du dernier rapport du Conseil de la Concurrence. En effet, Medasys, N+one, Maroc Télecom et Inwi détiennent plus de 84% du marché national des Datacenters, sachant que le premier accapare à lui seul, une part estimée à 62,3% au titre de l’exercice 2021, soit un chiffre d’affaires de 102 millions de DH, contre 80,3 MDH une année auparavant. «Ce secteur devrait connaitre une croissance des investissements de 6,33% entre 2021 et 2026 pour atteindre 328 millions de dollars américains d’ici à 2026», explique la note du Conseil. L’Association des utilisateurs des systèmes d’information au Maroc (AUSIM) dans son livre blanc sur les Datacenters au Maroc, a indiqué que les opérateurs du secteur aspirent à attirer les PME marocaines vers des solutions de backup et des solutions cloud qui sont génératrices de revenus afin de les aider à réduire la complexité des opérations d’implémentation et de maintenance. Notons que l’activité Datacenters au Maroc devrait générer pour les acteurs du marché des revenus attendus de 559,80 millions de dollars américains en 2023 qui pourraient atteindre 668,70 millions de dollars américains en 2027 représentant un TCAC de 4,54% entre 2023 et 2027. «Le secteur des Datacenters est un préalable pour le développement de la souveraineté numérique. Aujourd’hui, le Maroc a compris cet enjeu et le développement en croissance des Datacenters est un signe patent de cette prise de conscience numérique», nous confie Mustapha Meloui, Président de l’Observatoire Marocain de la Souveraineté Numérique (OMSN).

Le Maroc, un leader du secteur…

«Le Maroc, à la lumière de son atout dans l’énergie propre peut devenir un véritable hub de Datacenters », explique Meloui. Au niveau africain, le Maroc figure avec l’Egypte, l’Afrique du Sud, le Nigéria et le Kenya parmi les acteurs clés du marché des Datacenters du continent. Mieux encore, le pays s’adjuge la première position concernant le nombre de Datacenters répondant aux standards Tier avec 21 Datacenters, dépassant ainsi l’Afrique du Sud (19 centres) considérée comme leader de cette activité dans le continent. L’Egypte vient directement après, avec 15 et le Nigéria avec 13. En bas de l’échelle, on retrouve le Kenya avec 5 et la Tunisie et l’Algérie avec un seul datacenter chacun. L’intérêt de la mise en place de Datacenters est de plus en plus important, au point que les investisseurs qualifient ce marché de «nouvel eldorado».

D’ailleurs, il est prévu que les investissements affichent une croissance de 6,33% entre 2021 et 2026 pour atteindre 328 millions de dollars américains à terme. Selon les données de l’institut Uptime pour le Maroc au 1er juin 2023, cinq banques détiennent des Datacenters certifiés Tier III (Bank al Maghrib, Bank of Africa, Barid al Maghrib, Banque Centrale Populaire et Crédit agricole du Maroc). Concernant le secteur administratif, le Ministère de l’Economie et des Finances et la CDG disposent chacun d’un Datacenter avec une certification des aspects liés au design et/ou les installations construites tandis que le seul Datacenter certifié Tier IV au Maroc est celui de l’Université Polytechnique de Benguérir.

N+One : premier opérateur de Datacenters en Afrique

L’entreprise est l’un des principaux fournisseurs nationaux de datacenters privés, de cloud computing et de services gérés respectant les standards Tier et totalement neutres vis-à-vis des trois opérateurs télécoms nationaux. Elle exploite un portefeuille de Datacenters nouvelle génération : des Datacenters Edge et hyperscale. Selon les données de l’Institut Uptime, N+One dispose au Maroc de trois Datacenters d’une superficie globale de plus de 4 000 m² d’espace blanc avec la possibilité de déployer 12 000 m² supplémentaires dans un délai relativement court. L’entreprise a une forte présence en Afrique. Dans le cadre d’un partenariat Sud-sud, l’entreprise a annoncé en avril 2021, un investissement dans trois datacenters au Sénégal. En 2023, elle a remporté dans ce même pays un 4ème marché pour la fourniture d’équipements d’un datacenter pour un montant de 7,15 millions d’euros.