Paris. La France recourt à la compétence marocaine pour verrouiller la sécurité de ses olympiades

Le Directeur général de la Sûreté nationale et de la surveillance du territoire, Abdellatif Hammouchi, a eu, mardi à Rabat, des entretiens avec le directeur général de la police nationale française, Frédéric Veaux, en visite de travail au Royaume, axés sur différentes questions sécuritaires d’intérêt commun, dont un partenariat pour assurer la sécurité des JO de Paris.

Abdellatif Hammouchi et son homologue français Frédéric Veaux ont examiné les moyens de renforcer les mécanismes de coopération entre les deux pays dans divers domaines sécuritaires, notamment le trafic de drogues et de psychotropes, l’immigration clandestine, la menace terroriste, les dangers de la cybercriminalité et la criminalité transnationale organisée, indique un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

Lire aussi | Les détenteurs de chèques sans provision amnistiés

Les entretiens entre Hammouchi et son homologue français ont porté également sur les bonnes pratiques de partage des expertises entre les deux parties dans le domaine sécuritaire, ainsi que les mécanismes de mise en œuvre des opérations conjointes menées dans le cadre de la coopération bilatérale, notamment la sécurisation des Jeux olympiques qui auront lieu à Paris, et ce sur la base de la confiance mutuelle et de l’intérêt commun, souligne la même source.

Lire aussi | Pourquoi il est essentiel de renforcer la gouvernance des entreprises familiales au Maroc [Par Moez Miaoui]

Le Directeur général de la Sûreté Nationale et de la Surveillance du Territoire devrait se rendre prochainement à Paris en vue de renforcer les domaines de coopération sécuritaire bilatérale et de diversifier les niveaux et les formes de cette coopération au service des intérêts des deux pays.