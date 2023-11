Xlinks Maroc-UK. TotalEnergies acquiert une participation minoritaire dans le projet

La compagnie pétrolière et gazière française TotalEnergies a annoncé mercredi l’acquisition d’une participation minoritaire dans le projet Xlinks Morocco-UK Power Project, une initiative qui, selon l’entreprise, contribuera à atteindre ses objectifs pour l’année à venir.

TotalEnergies a précisé avoir acquis une participation de 20 millions de livres sterling (25 millions de dollars). Parmi les autres investisseurs figurent le groupe britannique Octopus Energy et la Abu Dhabi National Energy Company, qui ont tous deux participé à une levée de fonds pour le développement plus tôt cette année. Le projet affirme avoir conclu un accord avec le réseau national britannique pour commencer à transmettre de l’énergie d’ici la fin de la décennie.

TotalEnergies a récemment investi 20 millions de livres sterling pour acquérir une participation minoritaire dans Xlinks First Limited, une entreprise basée au Royaume-Uni. TotalEnergies rejoint ainsi les investisseurs Octopus Energy et Abu Dhabi National Energy Company (TAQA) dans le projet Xlinks, qui vise à développer un projet renouvelable combinant l’énergie solaire et éolienne au Maroc, connecté au Royaume-Uni par des câbles sous-marins. L’objectif ultime est de fournir de l’électricité verte au Royaume-Uni, alimentant plus de 7 millions de foyers britanniques une fois le projet terminé.

Simon Morrish, CEO de Xlinks, a exprimé sa satisfaction quant à l’arrivée de TotalEnergies dans le projet, soulignant l’importance de ce partenariat pour réaliser leur vision ambitieuse d’échanges d’énergie à longue distance. Il a également noté que l’expertise technique de TotalEnergies sera précieuse pour surmonter les défis spécifiques du projet.

Vincent Stoquart, directeur Renouvelables de TotalEnergies, a souligné la satisfaction de l’entreprise de rejoindre un projet aussi novateur et ambitieux. Il a déclaré que l’expérience de TotalEnergies dans le développement de projets énergétiques intégrés vastes et complexes sera bénéfique pour le projet Xlinks.

TotalEnergies, en tant que compagnie multi-énergies mondiale, s’engage à fournir des énergies toujours plus abordables, durables, fiables, et accessibles au plus grand nombre. Dans le cadre de son engagement envers la neutralité carbone d’ici 2050, TotalEnergies développe un portefeuille d’actifs renouvelables et flexibles afin de fournir une électricité bas-carbone disponible 24h/24. En 2022, TotalEnergies a généré plus de 33 TWh d’électricité, avec une capacité brute de production d’électricité renouvelable de 17 GW. L’entreprise vise à augmenter sa production d’électricité à plus de 100 TWh d’ici 2030, avec l’objectif d’être parmi les cinq premiers producteurs mondiaux d’électricité d’origine éolienne et solaire.