AMMC : la capitalisation boursière en hausse de 11,58% en 2023

La capitalisation boursière a atteint 626,08 milliards de dirhams (MMDH) au titre de l’année 2023, contre 561,1 MMDH en 2022, enregistrant une hausse annuelle de 11,58%, ressort-il du rapport annuel de l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC).

Le secteur « Banques » demeure le secteur le plus représenté dans la capitalisation avec une part de 36%, soit une hausse de 9% par rapport à l’année dernière, suivi du secteur « Télécommunications » qui est passé de 15% à 14%, et du secteur « Bâtiment et Matériaux de Construction » (de 10% à 13%), précise la même source. Pour ce qui est du volume transactionnel global en 2023, il s’est situé à environ 65 MMDH, en hausse de 12,77% par rapport à 2022. Cette variation est imputable à la hausse du volume relatif aux actions de 13,11%, essentiellement en termes d’apports de titres, passant de 64 millions de dirhams à 10,322 MMDH.

Par ailleurs le rapport note que le volume du marché central a représenté près de 51,39% du volume transactionnel global.

L’indicateur de liquidité s’est établi à 8,88% en 2023, se maintenant à un niveau comparable à celui de 2022, relève l’AMMC. Sur le marché central, le volume transactionnel de la Bourse de Casablanca s’est établi en 2023 à 33,4 MMDH, en hausse de 3,1% par rapport à l’année 2022.

Par profil d’investisseur, les personnes morales marocaines et les Organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) ont cumulé 72% du volume transigé, en légère baisse par rapport à l’année 2022 (78%), alors que les personnes physiques marocaines ont réalisé une part de 14%, en hausse de 2 points en glissement annuel.

De leur côté, les étrangers ont drainé une part de 10%, en hausse de 3 points de pourcentage par rapport à 2022.

Ledit rapport fait également savoir qu’à fin 2023, la valeur globale des stocks d’actions détenus par les étrangers s’est élevée à 168 MMDH (26,9% de la capitalisation boursière totale), en progression de 7,9% par rapport au niveau observé en 2022.

Cette hausse est expliquée par l’appréciation des prix des actions cotées composant les portefeuilles des investisseurs étrangers, l’indice de référence de la Bourse de Casablanca ayant progressé de 12,8 % en 2023.

Les participations stratégiques ont représenté l’essentiel de l’investissement étranger en actions cotées. La part de celles-ci dans le montant global s’est située à 92,2%.

Par ailleurs, la part minoritaire des capitaux étrangers investis à la Bourse de Casablanca s’est établie à 2,1% de la capitalisation boursière totale et à 8% de la capitalisation flottante.