Hydrogène vert: premiers pas dans la concrétisation du mégaprojet de Chbika

Le Comité de suivi du mégaprojet de Chbika (Guelmim-Oued Noun), qui s’inscrit dans le cadre de l’Offre Maroc pour l’hydrogène vert, a tenu, récemment, sa première réunion, sous la présidence du nouveau ministre délégué chargé de l’Investissement, Karim Zidane.

«L’objectif de ce comité est de garantir l’alignement et l’avancement des travaux liés à ce projet, à travers notamment le suivi des études techniques, la validation des livrables et l’analyse des éléments essentiels pour une mise en œuvre réussie», a indiqué le ministère de tutelle, dans un communiqué.

Le projet a fait l’objet d’un contrat signé, dernièrement, entre le gouvernement marocain avec le géant français TotalEnergies et ses partenaires danois Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) et A.P. Møller Capital, à l’occasion de la visite d’Etat du président Emmanuel Macron au Royaume.

La future structure vise à établir une capacité de production d’un gigawatt (GW) d’énergie renouvelable à partir de sources solaires et éoliennes, qui serviront à alimenter une installation de production d’hydrogène vert par électrolyse de l’eau de mer dessalée, transformée ensuite en 200 000 tonnes d’ammoniac vert par an, destinées principalement au marché européen.

TE H2 (co-entreprise de TotalEnergies et du groupe autrichien EREN) et CIP se chargeront de la production énergétique, au moment où A.P. Møller Capital gérera le développement des infrastructures portuaires et de transport nécessaires.