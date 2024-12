Service Client de l’Année Maroc 2025 : M-AUTOMOTIV se distingue à nouveau

Acteur majeur de la distribution automobile multimarques au Maroc, M-AUTOMOTIV a été élu, pour la deuxième année consécutive, «Service Client de l’Année Maroc 2025» dans la catégorie des distributeurs automobiles multimarques.

Une distinction qui, selon le staff de l’opérateur automobile, vient saluer l’approche novatrice et centrée sur le client, adoptée par l’entreprise depuis son lancement il y a 18 mois, consolidant ainsi sa position de leader de la distribution automobile au Maroc. Avec 14 points de vente à travers le Royaume et un chiffre d’affaires de plus de 5 milliards de dirhams, M-AUTOMOTIV a réalisé une meilleure performance s’agissant de cette deuxième distinction avec la mise en place de processus d’amélioration continue de tous ses points de contact.

Lire aussi | Réseau de distribution : M-Automotiv accélère son expansion

Toujours selon le management de M-AUTOMOTIV, ce score, issu de l’étude « Approche Client-Inspire Research » réalisée entre août et novembre 2024, reflète la capacité de l’entreprise à répondre parfaitement aux attentes de ses clients, aussi bien sur le plan digital que physique, mais aussi à travers son centre de relations clients. Une reconnaissance qui s’inscrit dans une stratégie globale fondée sur quatre piliers essentiels, à savoir une vision claire et centrée autour du client, un investissement continu dans la formation des équipes avec des modules orientés clients, un respect des standards de qualité des marques internationales distribuées par M-AUTOMOTIV et des infrastructures en expansion.

Lire aussi | Maroc : M-Automotiv, nouvel importateur et distributeur exclusif du chinois JAC Motors

«Obtenir cette distinction pour la deuxième année consécutive est un immense honneur pour nous. Ce prix récompense les efforts constants de nos équipes et notre engagement à placer nos clients au centre de toutes nos décisions. Nous continuerons à innover et à anticiper les besoins du marché afin de maintenir la confiance de nos clients et de solidifier notre position de leader sur le marché automobile marocain», a déclaré Souhail Houmaini, Directeur général de M-AUTOMOTIV.

Pour autant, l’opérateur automobile ne compte pas s’arrêter là. Il prévoit en effet d’introduire de nouvelles initiatives en 2025 pour renforcer davantage la satisfaction client, notamment grâce à l’intégration de l’intelligence artificielle à travers son centre de relations clients mais aussi ses showrooms physiques et digitaux. Sans compter que M-AUTOMOTIV ambitionne d’élargir son réseau de distribution et de développer les partenariats stratégiques avec les marques internationales représentées, consolidant ainsi son rôle de catalyseur dans l’évolution du paysage automobile marocain, et offrant une plus large gamme de solutions de mobilités innovantes et durables.