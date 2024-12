Réseau : Auto Hall inaugure une nouvelle succursale à Tanger

Poursuivant sa politique d’expansion de son réseau de distribution, le Groupe Auto Hall a inauguré récemment sa nouvelle succursale à Tanger. Une infrastructure moderne, au design contemporain, qui commercialise une large gamme de véhicules des marques Ford, Opel, Seres, Nissan et Chery, tout en proposant des services associés pour répondre aux besoins des clients.

Située sur la route Ziaten au quartier Boukhalef 1, cette infrastructure moderne, au design contemporain, est la deuxième succursale en son genre au sein du réseau Auto Hall, reflétant l’engagement du groupe envers l’innovation et l’excellence. Elle comprend des showrooms spacieux avec un aménagement bien pensé et offre un cadre idéal pour découvrir les modèles exposés dans des conditions optimales. Il faut dire que cette succursale marque une étape importante dans le développement immobilier du Groupe Auto Hall grâce à son architecture avant-gardiste et son aménagement fonctionnel. Conçue comme un espace où l’esthétique rencontre la technologie et l’innovation, ce projet reflète plus de 100 ans d’expertise dans la construction de succursales au Maroc, dixit le staff d’Auto Hall.

Labellisée 3S (Sales, After-Sales Service, Spare Parts), la succursale de Tanger ne se limite pas à la vente de véhicules. Toujours selon les responsables du Groupe, elle propose également des services après-vente complets, incluant l’entretien, la réparation mécanique et la fourniture de pièces de rechange d’origine. Grâce à un partenariat avec les principales compagnies d’assurances, les clients bénéficient d’une prise en charge directe pour les réparations. Implantée sur un terrain de 8000 m², avec une superficie d’exposition de 1900 m² et un espace dédié au service après-vente de 2400 m², cette succursale s’articule autour d’un bâtiment R+2 avec des showrooms modernes, un bâtiment dédié aux services SAV incluant des ateliers mécaniques et carrosserie, un espace de stockage automobile et un parking client spacieux.

Avec un investissement de 95 millions de dirhams et la création de 57 emplois directs, cette nouvelle succursale renforce la présence d’Auto Hall dans la région de Tanger. En tant que deuxième infrastructure de ce type dans le réseau Auto Hall, elle garantit la disponibilité des pièces de rechange et des services essentiels, tels que le crédit, la reprise de véhicules d’occasion, l’assurance, et la location longue durée, pour offrir à ses clients une expérience complète et de haute qualité. Une nouvelle ouverture qui permet à Auto Hall d’affirmer une fois de plus son engagement envers l’innovation et la satisfaction de ses clients, tout en contribuant au développement socio-économique de la région, dixit le staff du Groupe.