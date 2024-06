Startupper by TotalEnergies : Lancement de l’Édition 2024

TotalEnergies a récemment tenu une conférence de presse à son siège de Casablanca pour présenter le jury de la nouvelle édition du challenge « Startupper de l’Année by TotalEnergies ».

Cet événement, marquant également le centenaire de la compagnie, vise à récompenser 100 jeunes entrepreneurs africains parmi 32 pays participants.

Le jury, composé d’experts dans divers domaines, a été dévoilé par les organisateurs. Meryem CHAMI, présidente du jury, sera accompagnée de Ghalia Mokhtari, Aalya Ghouli, Zine Naoual, Nawal Elaidaoui, Meriem Zairi, Brahim El Jai, Sami Romdhane, Jerome Mouthon, et Abdesslam Rhnimi.

Les candidats sont invités à soumettre leurs dossiers d’ici le 18 juin 2024 via la plateforme en ligne dédiée. Les projets seront initialement évalués par un cabinet de consultants spécialisé, qui retiendra 15 finalistes au Maroc. Ces derniers bénéficieront de l’accompagnement de l’incubateur La French Tech Maroc pour préparer leur présentation finale devant le jury.

Les participants concourront dans trois catégories : Innov’Up, Recycl’Up, et Power’Up. Les trois lauréats recevront chacun un prix de 100 000 dirhams et un accompagnement d’un an pour développer leur entreprise.