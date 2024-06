Le Groupe Afnor fête ses 20 ans de présence au Maroc

Le groupe AFNOR Maroc célèbre cette année ses 20 ans de présence au Maroc, marquant deux décennies de certification et de formation des acteurs économiques du pays.

Pour l’occasion, une soirée spéciale est organisée le 16 mai 2024, de 18h00 à 21h00, au Casablanca Hôtel, situé au 19 Boulevard Moulay Rachid à Casablanca. L’événement mettra en lumière le rôle crucial des entreprises et d’AFNOR Maroc dans la gestion de l’eau pour les années à venir.

Depuis son implantation, AFNOR Maroc a délivré plus de 500 certificats actifs conformes à des normes internationales telles que l’ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001 et ISO 22000. En outre, l’organisation propose plus de 30 thématiques de formation, couvrant des domaines tels que le management de la qualité, l’hygiène, l’environnement, la sécurité, la RSE, et le développement durable. Parmi les plus prisées figurent les formations certifiantes IRCA.

AFNOR Maroc accompagne ses clients dans des secteurs clés de l’économie marocaine, notamment les énergies renouvelables, l’industrie automobile, le tourisme et les technologies de l’information et de la communication. Avec une présence renforcée en Afrique et dans les îles de l’Océan Indien, l’export représente désormais 25% de l’activité de l’organisation.

Face aux enjeux liés à la gestion de l’eau, exacerbés par des années de sécheresse, AFNOR Maroc s’engage à encourager les entreprises à adopter des systèmes de management de l’eau efficaces, conformément à la norme ISO 46001 et à la méthodologie de l’empreinte eau ISO 14046. « L’ambition d’AFNOR est de contribuer à améliorer la sobriété en eau des activités économiques et d’accompagner des changements en généralisant les diagnostics eau et en encourageant les usages de l’eau en circuit fermé », déclare Lilia LAHLOU, directrice générale d’AFNOR Maroc.