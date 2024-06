Une banque marocaine impliquée dans un transfert de fonds avec une autorisation falsifiée

Une banque marocaine a effectué un transfert de fonds vers Hong-Kong en utilisant une autorisation falsifiée, selon un document de l’Office des changes.

Cette découverte fait suite à une enquête approfondie menée par l’Office des Changes, qui a mis en lumière plusieurs incidents similaires impliquant des fraudes sur des opérations d’investissement à l’étranger.

Lire aussi | OMPIC : 24.896 entreprises créées à fin mars 2024

Selon une correspondance officielle adressée au Président du Groupement Professionnel des Banques du Maroc (GPBM), l’Office des Changes a pris connaissance d’un cas où une banque de la place a réalisé un transfert de fonds vers Hong-Kong sur la base d’une autorisation falsifiée. L’enquête ponctuelle a révélé que ce n’était pas un incident isolé. En effet, plusieurs grands opérateurs marocains ont été victimes d’arnaques similaires.

Appel à la Vigilance des Banques

En réponse à ces découvertes, l’Office des Changes a émis des recommandations strictes à l’intention des banques marocaines pour éviter la répétition de telles fraudes. Les banques sont ainsi invitées à éxiger la présentation de l’autorisation originale délivrée par l’Office des Changes avant d’exécuter tout transfert de fonds et faire preuve de vigilance quant à la conformité des autorisations soumises, en vérifiant minutieusement l’étiquette du Bureau d’Ordre, le cachet et la signature.

Lire aussi | Le Maroc et la Banque mondiale signent l’accord « Rapid Response Option »

L’Office des Changes insiste également sur la nécessité d’une large diffusion de ces directives auprès de toutes les banques de la place pour prévenir de futures tentatives de fraude. Cette mesure vise à renforcer la sécurité et la fiabilité des opérations financières internationales effectuées par les institutions bancaires marocaines.